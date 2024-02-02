Евгения Лютая из «Склифосовского» об отце своего сына: «Борис закрыл дверь и начал меня избивать»

Евгения Лютая с содроганием вспоминает своего третьего мужа, брак с которым продлился семь лет. В итоге актриса осталась с двумя детьми, получая мизерные алименты. Позже экс-возлюбленный звезды сериала «Склифосовский» забрал себе младшего сына и перестал выходить на связь. Борис Дьяков сам воспитывал маленького Филиппа. У Лютой также есть старший сын Санни от Стива Адамса.

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Подав на развод, Борис Дьяков настаивал на том, чтобы экс-жена отдала ему их общего сына. Но та отказалась. Еще в 2022 году мужчина хотел определить место жительства Филиппа, заявив, что мальчик должен расти с ним. Получив отказ, Борис подал иск, заявив, что его бывшая жена плохая мать, которой нет никакого дела до того, как растет ее сын.

В один из дней, по словам Евгении, муж просто подкараулил сына у подъезда и выкрал его. На тот момент сама актриса находилась на съемочной площадке сериала «Склифосовский» и попросила подругу присмотреть за Филиппом. Сына Евгения нашла уже в квартире его отца. Мальчик увидел маму, обрадовался, засобирался домой, однако его не пустили.

«Отец завел его на кухню, где сидела бабушка, та схватила ребенка. А Борис закрыл дверь и начал меня избивать», — вспоминает Евгения Лютая.

Актрисе пришлось спасаться бегством, позже ей не удалось разыскать ни мужа, ни сына. Борис не выходит на связь, сынишка все это время был с ним. Около трех месяцев Лютая разыскивала ребенка. Помогла ей в этой ситуации комиссия по делам несовершеннолетних. Они связались с бывшим мужем актрисы, после чего тот вернул ей ребенка.

По материалам «Антенны-Телесемь», «СтарХит»