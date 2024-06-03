Анастасия Макаревич из группы «Лицей» о дяде-иноагенте: «Общаюсь с ним в соцсетях»

Анастасия Макаревич. Фото: Global Look Press 

Певица дала интервью Teleprogramma.pro.

Певица, солистка группы «Лицей» Анастасия Макаревич признается, что с удовольствием приняла бы участие в экстремальном шоу типа «Сокровища императора». По словам артистки, она вообще девушка рисковая по своей сути. Об этом Анастасия рассказала на «Вечеринке Ретро ФМ». 

В этот вечер Анастасия выступила с концертом с группой «Лицей», исполнив самые знаменитые хиты коллектива. А после этого ответила на вопросы Teleprogramma.pro.  

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«Мы вообще рисковые девушки, авантюрные» 

- Анастасия, на «Вечеринке Ретро ФМ» все погрузились в ностальгию.  Вы принимали участие в проекте «Ты суперстар» на канале НТВ, в котором также участвовали звезды 90-х и начала 2000-х… 

- Участники этого шоу теперь мне родные. Я даже ходила на последнюю съемку в поддержку ребят, переживала. Мне кажется, что это интересно.    

И действительно, есть несколько исполнителей и групп, которых помнят и любят. И благодаря таким проектам их можно показать с нескольких сторон. 

- Общаетесь ли вы с коллегами по этому шоу? 

- Да, мы поддерживаем отношения, общаемся в соцсетях. На концертах часто пересекаемся с Каем Метовым, Лешей Глызиным, Игорем Наджиевым.  

 Анастасия Макаревич с нынешним составом группы «Лицей». Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro 

- Сейчас стали популярные экстремальные шоу типа «Сокровища императора». Вы бы приняли участие в подобном проекте на выживание? 

- Ну, если позовут, то почему нет? Мы вообще рисковые девушки, авантюрные. Если что, найдем сокровища (Смеется). 

- Общаетесь ли вы с Андреем Макаревичем?* Он ведь приходится вашему отчиму двоюродным братом. 

- В основном общаюсь в соцсетях. 

Анастасия не прекратила общение со своим родственником Андреем Макаревичем* (включен в реестр физических лиц, выполняющих функцию иноагента). Фото: Global Look Press

- Однажды вы говорили, что вам нередко пишут негативные комментарии. А сейчас как обстоят с этим дела? 

- По-разному. Бывают и позитивные, и негативные комментарии. 

Анастасия Макаревич с сыном Макаром. Фото: соцсети певицы    

«Я профессиональная болельщица сына» 

- Ваш сын Матвей занимается футболом. А каковы сейчас его успехи на этом поприще?

- Матвей уже давно профессиональный футболист. Состоит в первой лиги команды «Нефтехимик». А я профессиональная болельщица, как и все его друзья, родные и близкие.

- А как же сын Макар? 

- А второй сын в поиске. Он талантливый разносторонний, но его сфера – IT- технологии, компьютеры. Его затянуло в эту сторону.

* Включен в реестр лиц, выполняющих функции иноагента

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