Анастасия Макаревич из группы «Лицей» о дяде-иноагенте: «Общаюсь с ним в соцсетях»

Певица, солистка группы «Лицей» Анастасия Макаревич признается, что с удовольствием приняла бы участие в экстремальном шоу типа «Сокровища императора». По словам артистки, она вообще девушка рисковая по своей сути. Об этом Анастасия рассказала на «Вечеринке Ретро ФМ».
В этот вечер Анастасия выступила с концертом с группой «Лицей», исполнив самые знаменитые хиты коллектива. А после этого ответила на вопросы Teleprogramma.pro.
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«Мы вообще рисковые девушки, авантюрные»
- Анастасия, на «Вечеринке Ретро ФМ» все погрузились в ностальгию. Вы принимали участие в проекте «Ты суперстар» на канале НТВ, в котором также участвовали звезды 90-х и начала 2000-х…
- Участники этого шоу теперь мне родные. Я даже ходила на последнюю съемку в поддержку ребят, переживала. Мне кажется, что это интересно.
И действительно, есть несколько исполнителей и групп, которых помнят и любят. И благодаря таким проектам их можно показать с нескольких сторон.
- Общаетесь ли вы с коллегами по этому шоу?
- Да, мы поддерживаем отношения, общаемся в соцсетях. На концертах часто пересекаемся с Каем Метовым, Лешей Глызиным, Игорем Наджиевым.
Анастасия Макаревич с нынешним составом группы «Лицей». Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
- Сейчас стали популярные экстремальные шоу типа «Сокровища императора». Вы бы приняли участие в подобном проекте на выживание?
- Ну, если позовут, то почему нет? Мы вообще рисковые девушки, авантюрные. Если что, найдем сокровища (Смеется).
- Общаетесь ли вы с Андреем Макаревичем?* Он ведь приходится вашему отчиму двоюродным братом.
- В основном общаюсь в соцсетях.
Анастасия не прекратила общение со своим родственником Андреем Макаревичем* (включен в реестр физических лиц, выполняющих функцию иноагента). Фото: Global Look Press
- Однажды вы говорили, что вам нередко пишут негативные комментарии. А сейчас как обстоят с этим дела?
- По-разному. Бывают и позитивные, и негативные комментарии.
Анастасия Макаревич с сыном Макаром. Фото: соцсети певицы
«Я профессиональная болельщица сына»
- Ваш сын Матвей занимается футболом. А каковы сейчас его успехи на этом поприще?
- Матвей уже давно профессиональный футболист. Состоит в первой лиги команды «Нефтехимик». А я профессиональная болельщица, как и все его друзья, родные и близкие.
- А как же сын Макар?
- А второй сын в поиске. Он талантливый разносторонний, но его сфера – IT- технологии, компьютеры. Его затянуло в эту сторону.
* Включен в реестр лиц, выполняющих функции иноагента
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