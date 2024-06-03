Анастасия Макаревич из группы «Лицей» о дяде-иноагенте: «Общаюсь с ним в соцсетях»

Певица, солистка группы «Лицей» Анастасия Макаревич признается, что с удовольствием приняла бы участие в экстремальном шоу типа «Сокровища императора». По словам артистки, она вообще девушка рисковая по своей сути. Об этом Анастасия рассказала на «Вечеринке Ретро ФМ».

В этот вечер Анастасия выступила с концертом с группой «Лицей», исполнив самые знаменитые хиты коллектива. А после этого ответила на вопросы Teleprogramma.pro.

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«Мы вообще рисковые девушки, авантюрные»

- Анастасия, на «Вечеринке Ретро ФМ» все погрузились в ностальгию. Вы принимали участие в проекте «Ты суперстар» на канале НТВ, в котором также участвовали звезды 90-х и начала 2000-х…

- Участники этого шоу теперь мне родные. Я даже ходила на последнюю съемку в поддержку ребят, переживала. Мне кажется, что это интересно.

И действительно, есть несколько исполнителей и групп, которых помнят и любят. И благодаря таким проектам их можно показать с нескольких сторон.

- Общаетесь ли вы с коллегами по этому шоу?

- Да, мы поддерживаем отношения, общаемся в соцсетях. На концертах часто пересекаемся с Каем Метовым, Лешей Глызиным, Игорем Наджиевым.