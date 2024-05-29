Татьяна Буланова: «Очень ценю доверие сыновей»

График у Татьяны Булановой плотный. Весной у певицы вышел музыкальный альбом «Камео», состоялся сольный концерт в Москве и гастроли по регионам. А еще артистка отметила юбилей и снялась в новом шоу телеканала «Россия» под названием «Поймай меня, если сможешь». Этим летом у Татьяны Булановой будут концерты по стране.
Журнал «Телепрограмма» обсудил с артисткой новости в ее творческой и личной жизни, а также узнал, как изменились их отношения с мужем Валерием за первый год супружеской жизни.
«Не обижаюсь, когда надо мной подшучивают»
- В одном из выпусков нового музыкального телешоу «Поймай меня, если сможешь» вы играете в команде звезд. И ваша нежно-розовая юбка подчеркивает узкую талию. Как держите форму?
- 25 лет стараюсь не есть после пяти вечера. Не ем жареное, жирное, вредное - никаких «майонезов». Люблю простую, но острую пищу. Спортом не занималась никогда. Недавно стала периодически посещать танцевальную студию, чтобы поддерживать тело в тонусе.
- Ведущий «Поймай меня, если можешь» - модный комик Владимир Маркони. Как вам его манера ведения? Приветствуете, когда ведущие вот такие веселые люди, склонные к импровизациям, подколам?
- Мне нравится, когда ведущий с юмором. Я и сама с чувством юмора, и у меня нет комплексов на этот счет: могу и себя подколоть, и не обижаюсь, когда надо мной подшучивают. У нас в группе «Летний сад» весь коллектив - люди с таким глубоким чувством юмора, что мы привыкли друг друга подкалывать. Никогда никто не обижается. Думаю, что быть закомплексованным - это страшно неприятно. В моем понимании комплекс - это когда ты себя воспринимаешь гораздо значимее и весомее, чем ты есть. Люди с комплексами несчастные и озлобленные, потому что им кажется, что их хотят обидеть, хотя это абсолютно не так. Поэтому пускай лучше будет ведущий с юмором и подколами, чем с комплексами.
- Телезритель сейчас требовательный, так как большой выбор телепроектов. Но новому шоу звезды предсказали успех. Как думаете, почему?
- Шоу обещает быть захватывающим - формат прикольный, интересный (в команде «участников» есть люди с отличным вокалом и те, кто выступит под фонограмму с чужим голосом, а задача команды «звезд» - поймать участника, который не умеет петь. - Авт.). Я отгадала одного исполнителя, а мои коллеги решили, что так человек петь не может. Как в фильме «Волга-Волга»: «Чтобы так петь, 20 лет учиться надо». А выступления других «участников» стали откровением: когда я была уверена - вот этот человек точно поет, оказывалось, он не умеет петь.
- Вы редкая звезда, кто не стал продвигать своих детей «в телевизор» - на вокальные конкурсы, телешоу, в сериалы и т. д. При этом на сольном концерте в Санкт-Петербурге сыновья с вами выходили на сцену, отзывы были в соцсетях отличные - душевно, трогательно. Петь ваши ребята смогли бы. То, что Никиты и Александра нет в шоу-бизнесе и на экранах, - их выбор и желание? Или вы их отговаривали?
Близкие певицы. Слева направо: старший сын Александр Тагрин, муж Валерий Руднев, Татьяна, ее подруга Елена Королева, младший сын Никита Радимов. Фото: t.me/tbulanova
- На эту тему могу сказать одно: я, как и мои дети, и вся семья, - против блата. Уверена, что если бы я как-то и куда-то продвигала сыновей, то им бы самим было неловко от этого. Это я знаю абсолютно точно. Если сыновья в будущем захотят связать свою жизнь со сценой, то они знают прекрасно, что добиваться всего будут сами. Я могу помочь только советом, но ни в коем случае они не станут ни протеже, ни воспользуются какими-то связями. Мне кажется, что пользоваться связями и знакомствами для карьеры детей - стыдно, неприлично, некрасиво, неблагородно.
- Никита поступает в этом году в вуз? Какую он выбрал профессию?
- Никита будет учиться в школе еще следующий год. Я считаю, что не вправе рассказывать о планах своих детей. Я о своих-то планах никому не рассказываю. Если сын посчитает нужным после поступления рассказать, какую профессию выбрал, то сделает это сам. А пока пусть все планы остаются у нас внутри семьи.
- У дочек и мам часто бывают доверительные отношения. И у мам с сыновьями тоже. У вас со старшим сыном Сашей получились такие отношения?
- У меня достаточно доверительные отношения и со старшим сыном, и с младшим. Я с мамой была очень близка, но некоторые моменты с ней не обсуждала (как и любая дочь), иногда просто не хотела волновать. Как бы ты ни был близок с родителями, все равно абсолютно все рассказывать им не будешь. Я это прекрасно понимаю и благодарна детям за то, что они многим делятся со мной, так как знают - не стану осуждать, устраивать нравоучения. Поэтому я очень ценю доверие сыновей. И счастлива, что именно так все складывается у нас в семье.
Расстояние на отношения не влияет
- Правда, что вы впервые в жизни прошлым летом после замужества поменяли фамилию в загсе?
- Нет, фамилию в паспорте я пока не поменяла, и на то есть организационные причины. Надеюсь, что в ближайшее время они решатся. Может быть, возьму двойную фамилию. Пока точно не знаю. Но когда это произойдет, то распространяться на эту тему не стану.
- Скоро годовщина вашей свадьбы с Валерием. И чаще всего за этот год (судя по запросам в сети) обсуждали тему - переедет ли Татьяна Буланова вслед за мужем в Москву. Я так понимаю, что ваш муж периодически ездит работать в Москву, где у него бизнес. А живет с вами в Питере. Как решаете этот вопрос с жизнью между двумя городами?
- Честно говоря, уже с 1995 года, когда у меня появилось свое жилье в Москве, я пыталась предпринять попытки переезда в Москву. Но я настолько люблю свой родной Петербург, что, по крайней мере пока, не планирую куда-то переезжать. Очень часто бываю сейчас в Москве. Порой за неделю в поезде сплю каждую ночь, переезжая из Питера в Москву и назад. У Валеры примерно такой же график. Когда наши графики совпадают в одном городе, то мы встречаемся в Москве. На самом деле это никак не влияет на отношения. Если люди друг друга любят, то испытания расстоянием и разлуками не являются для них преградой.
- За минувший год после штампа в паспорте ваши отношения с Валерием как-то изменились? На что вообще этот штамп влияет или не влияет? Как думаете? Молодежь все чаще не спешит этот штамп ставить… Что бы вы им посоветовали?
- Штамп в паспорте на любовь не влияет. И за минувший год наши отношения с Валерой не изменились. Хотя, может быть, немного и изменились - в лучшую сторону. Да, штамп - это чисто организационная бумажная история, которая зачастую никак не влияет на семейное счастье. Но если вы решились на то, чтобы зарегистрировать отношения официально, то это говорит о серьезности намерений - значит, вы действительно этого человека любите и хотите с ним быть всю жизнь. Кто-то к регистрации брака относится скептически. И я понимаю почему. Если мужчина вас любит и уважает, то от наличия штампа это не изменится. И скорее всего, если вы еще официально не женаты, то этот штамп в вашей семье появится. В общем - если вы это сделали, то это еще одно доказательство того, что вы друг друга любите.
«Депрессии не было, и к психологам не ходила»
Татьяна в составе команды звезд на шоу «Поймай меня, если сможешь»: с Сосо Павлиашвили, Ани Лорак и Ваней Дмитриенко. Фото: канал «Россия 1»
- Весной вышел ваш новый альбом «Камео». В треке «Время» вы поете, что оно не жалеет ничего и не смеет одного - остановиться. Иногда подобные мысли мешают человеку, вгоняют в депрессию. Случались у вас моменты, когда переживали на тему быстротечности времени и того, что нельзя его повернуть вспять и что-то исправить? Как справлялись?
- Мне понравилась мелодия и текст показался достаточно вдумчивым, поэтому я решила исполнить эту песню. А что касается «загонов» по поводу быстротечности времени, то, как и многие, порой задумываюсь на эту тему. Но не вгоняю себя в постоянные размышления об этом. Нужно принимать жизнь как данность, с благодарностью Вселенной за то, что нам позволено находиться в этом времени, здесь и сейчас. Поэтому никогда депрессии не было. И никогда к психологу я не ходила, сама справляюсь со всеми проблемами.
- Сейчас новая волна интереса к предсказаниям, гороскопам и прочей ненаучной магии. В песне «Магия» вы поете, что «в судьбе ведь тоже есть магия, она невидимая и странная…». Были у вас предсказания, которые сбылись?
- Во все времена, как и сейчас, был интерес к волшебникам, экстрасенсам, предсказателям. Не ощущаю какого-то нового всплеска. Раньше меньше об этом публично говорили, а интерес всегда был. Потому что людям всегда интересно, что же будет завтра, - и они хотят в первую очередь услышать прогноз на ближайшие счастливые события. И у меня однажды было, что такое предсказание сбылось. Не буду говорить, какое именно, но подобное в моей жизни произошло.
- У вас летом концерты в регионах. Большой сольный концерт в Москве в Кремлевском дворце 15 марта 2025 года. И в этом году было сольное выступление в столице 15 марта. День рождения у вас 6 марта. Почему выбираете именно 15 марта?
- Это банальная история - просто других чисел, свободных и близких к моему дню рождения, у концертных площадок не было. Поэтому 15 марта. Это тот случай, когда выбор даты зависит не только от нас. Так же как и гастроли в регионах - поклонники часто пишут вопросы в социальных сетях: когда вы приедете с концертом в наш город, очень ждем… Но выбор города выступления никак не зависит от исполнителя, нас с концертами приглашают организаторы гастролей.
- Расскажите, как отметили этой весной свой день рождения с такими красивыми цифрами - две пятерки.
- Отмечала свой день рождения в нашем семейном ресторане - с родными и друзьями. Было много подарков - все классные. Подарили много украшений - я их ношу. От мужа подарок был замечательный - Валера знает, что мне нравится. И дети постарались. Мой день рождения, как и все наши семейные праздники, был непафосным, веселым, интересным и запоминающимся событием.
- «Поймай меня, если сможешь» 12+
- Пятница/21.30