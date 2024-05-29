Татьяна Буланова: «Очень ценю доверие сыновей»

- На эту тему могу сказать одно: я, как и мои дети, и вся семья, - против блата. Уверена, что если бы я как-то и куда-то продвигала сыновей, то им бы самим было неловко от этого. Это я знаю абсолютно точно. Если сыновья в будущем захотят связать свою жизнь со сценой, то они знают прекрасно, что добиваться всего будут сами. Я могу помочь только советом, но ни в коем случае они не станут ни протеже, ни воспользуются какими-то связями. Мне кажется, что пользоваться связями и знакомствами для карьеры детей - стыдно, неприлично, некрасиво, неблагородно.

- Никита поступает в этом году в вуз? Какую он выбрал профессию?

- Никита будет учиться в школе еще следующий год. Я считаю, что не вправе рассказывать о планах своих детей. Я о своих-то планах никому не рассказываю. Если сын посчитает нужным после поступления рассказать, какую профессию выбрал, то сделает это сам. А пока пусть все планы остаются у нас внутри семьи.

- У дочек и мам часто бывают доверительные отношения. И у мам с сыновьями тоже. У вас со старшим сыном Сашей получились такие отношения?

- У меня достаточно доверительные отношения и со старшим сыном, и с младшим. Я с мамой была очень близка, но некоторые моменты с ней не обсуждала (как и любая дочь), иногда просто не хотела волновать. Как бы ты ни был близок с родителями, все равно абсолютно все рассказывать им не будешь. Я это прекрасно понимаю и благодарна детям за то, что они многим делятся со мной, так как знают - не стану осуждать, устраивать нравоучения. Поэтому я очень ценю доверие сыновей. И счастлива, что именно так все складывается у нас в семье.

Расстояние на отношения не влияет

- Правда, что вы впервые в жизни прошлым летом после замужества поменяли фамилию в загсе?

- Нет, фамилию в паспорте я пока не поменяла, и на то есть организационные причины. Надеюсь, что в ближайшее время они решатся. Может быть, возьму двойную фамилию. Пока точно не знаю. Но когда это произойдет, то распространяться на эту тему не стану.

- Скоро годовщина вашей свадьбы с Валерием. И чаще всего за этот год (судя по запросам в сети) обсуждали тему - переедет ли Татьяна Буланова вслед за мужем в Москву. Я так понимаю, что ваш муж периодически ездит работать в Москву, где у него бизнес. А живет с вами в Питере. Как решаете этот вопрос с жизнью между двумя городами?

- Честно говоря, уже с 1995 года, когда у меня появилось свое жилье в Москве, я пыталась предпринять попытки переезда в Москву. Но я настолько люблю свой родной Петербург, что, по крайней мере пока, не планирую куда-то переезжать. Очень часто бываю сейчас в Москве. Порой за неделю в поезде сплю каждую ночь, переезжая из Питера в Москву и назад. У Валеры примерно такой же график. Когда наши графики совпадают в одном городе, то мы встречаемся в Москве. На самом деле это никак не влияет на отношения. Если люди друг друга любят, то испытания расстоянием и разлуками не являются для них преградой.

- За минувший год после штампа в паспорте ваши отношения с Валерием как-то изменились? На что вообще этот штамп влияет или не влияет? Как думаете? Молодежь все чаще не спешит этот штамп ставить… Что бы вы им посоветовали?

- Штамп в паспорте на любовь не влияет. И за минувший год наши отношения с Валерой не изменились. Хотя, может быть, немного и изменились - в лучшую сторону. Да, штамп - это чисто организационная бумажная история, которая зачастую никак не влияет на семейное счастье. Но если вы решились на то, чтобы зарегистрировать отношения официально, то это говорит о серьезности намерений - значит, вы действительно этого человека любите и хотите с ним быть всю жизнь. Кто-то к регистрации брака относится скептически. И я понимаю почему. Если мужчина вас любит и уважает, то от наличия штампа это не изменится. И скорее всего, если вы еще официально не женаты, то этот штамп в вашей семье появится. В общем - если вы это сделали, то это еще одно доказательство того, что вы друг друга любите.

«Депрессии не было, и к психологам не ходила»