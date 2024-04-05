Татьяна Буланова о нейросетях в музыке: «Не страшно, артиста все равно не заменят»

Певица Татьяна Буланова поделилась своим мнением с Teleprogramma.pro относительно все большего использования искусственного интеллекта (ИИ) в музыке.
Многие исполнители опасаются, что могут остаться без работы, если такие инновации будут активно внедряться.
Буланова заявила, что плохо знакома с этой технологией, однако не боится того, что ее голос в ближайшем будущем может заменить нейросеть, и довольно спокойно относится к этим разработкам.
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По словам артистки, человеческое, эмоциональное исполнение, скорее всего, заменить искусственный интеллект все равно не сможет.
«Мне вообще не страшно. Опасаться должны те, кто занимается этим незаконно или не совсем законно. Даже если будет похоже, кто знаток, тот, конечно, поймет, что это не родное, не настоящее. Ну и все равно артиста, живого человека, нейросеть не заменит», — отметила певица.