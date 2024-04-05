Татьяна Буланова о нейросетях в музыке: «Не страшно, артиста все равно не заменят»

Певица Татьяна Буланова поделилась своим мнением с Teleprogramma.pro относительно все большего использования искусственного интеллекта (ИИ) в музыке.

Многие исполнители опасаются, что могут остаться без работы, если такие инновации будут активно внедряться.

Буланова заявила, что плохо знакома с этой технологией, однако не боится того, что ее голос в ближайшем будущем может заменить нейросеть, и довольно спокойно относится к этим разработкам.

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По словам артистки, человеческое, эмоциональное исполнение, скорее всего, заменить искусственный интеллект все равно не сможет.