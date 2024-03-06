Листаем фотоальбом Татьяны Булановой: как певица выглядела в молодости

Татьяна Буланова встречает юбилей в прекрасном настроении. Дома - полный штиль: счастливые и здоровые дети, заботливый и любящий муж. На работе - плотный график концертов и съемок. Журнал «Телепрограмма» листает фотоальбом со снимками самых важных людей в жизни именинницы.

1976 год

Таня-первоклассница с мамой Ниной Павловной, которая трудилась фотографом-топографом, а дома отлично играла на гитаре и пела. Папа будущей певицы был военным. Таня в музыкалке играла на фортепиано, а дома - на гитаре. После школы пошла учиться на библиотекаря в Ленинградский институт культуры. Учебу Буланова бросила на третьем курсе - поступила на вокальное отделение школы-студии при Ленинградском мюзик-холле. Там отучилась год, так как пробилась на эстраду.

1996 год