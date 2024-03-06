Листаем фотоальбом Татьяны Булановой: как певица выглядела в молодости

Татьяна Буланова встречает юбилей в прекрасном настроении. Дома - полный штиль: счастливые и здоровые дети, заботливый и любящий муж. На работе - плотный график концертов и съемок. Журнал «Телепрограмма» листает фотоальбом со снимками самых важных людей в жизни именинницы.
1976 год
Таня-первоклассница с мамой Ниной Павловной, которая трудилась фотографом-топографом, а дома отлично играла на гитаре и пела. Папа будущей певицы был военным. Таня в музыкалке играла на фортепиано, а дома - на гитаре. После школы пошла учиться на библиотекаря в Ленинградский институт культуры. Учебу Буланова бросила на третьем курсе - поступила на вокальное отделение школы-студии при Ленинградском мюзик-холле. Там отучилась год, так как пробилась на эстраду.
1996 год
Фото: Александр Немечев/ТАСС
Татьяна Буланова уже звезда - на «Золотом граммофоне» поет хит того года «Ясный мой свет». В 91-м году преподаватель Татьяны по вокалу в студии мюзик-холла порекомендовал ее продюсеру Николаю Тагрину, который создал группу «Летний сад». Тагрин записал с Булановой первый альбом «Не плачь» и пару недель ходил по ларькам - раздавал кассеты с записью бесплатно. Цель была не заработать, а сделать так, чтобы группу стали слушать. Сработало! С «Летним садом» Буланова гастролировала до начала нулевых.
2000 год
Фото: Анатолий Жданов
Создатель «Летнего сада» и первый муж певицы Николай Тагрин на этом фото несет Татьяну на руках. Но в жизни все было иначе. Муж певицу любил, но не был заботливым и внимательным мужчиной. Для нее это был первый брак, для него - третий. Служебный роман завершился свадьбой в 92-м, рождением сына Александра в начале 93-го, разводом в 2005‑м. Жили супруги в шикарной квартире Тагрина на Васильевском острове.
Сразу договорились делить доходы пополам. Так Буланова накопила на квартиру для родителей и перевезла их в дом неподалеку - чтобы удобнее было отводить сына к бабушке и дедушке. А потом взяла и дачу - чтобы родители с внуком проводили там лето. Остальные сбережения вложила в квартиру в Москве у метро «Полежаевская». Танин папа умер рано, и тогда мама переехала к ней.
2005 год
Фото: Игорь Акимов/ТАСС
Свадьба с футболистом (теперь тренером) Владиславом Радимовым. Через два года у пары родился сын Никита. И в семье начались ссоры - у Владислава оказался взрывной характер. Буланова долго терпела, а когда решала в очередной раз расстаться, Радимов спешил наладить отношения: дарил подарки, клялся в любви и верности. Пара разошлась через 11 лет совместной жизни в том числе из-за многочисленных измен Радимова.
Были у спортсмена и положительные качества, которые отмечала Буланова: «Влад подкупил меня тем, что считал: мужчина должен зарабатывать, а женщина - хранить очаг, а не убиваться как ломовая лошадь. При этом я никогда не знала, сколько он получает. И никогда не просила: «Влад, дай денег». Это же позор». После развода делили со скандалом совместно нажитое - общие апартаменты в Питере.
2022 год
Фото: кадр из передачи «Звезды сошлись».
Фото: личная страница Татьяны Булановой в социальной сети
Главные мужчины в жизни юбилярши - сыновья: 30-летний Александр Тагрин и 17-летний Никита Радимов. Саша давно бросил институт и работает в кафе бариста - умеет делать вкусный кофе. Парень живет с невестой в квартире, которую ему подарила мама. Никита в этом году оканчивает школу и будет поступать в институт. Сыновья после развода родителей не перестали общаться со своими отцами. Буланова поддерживает общение только с первым мужем.
2024 год
Фото: Persona Stars
Третий муж певицы бизнесмен Валерий Руднев моложе ее на 19 лет. Вместе они пятый год, а женаты 9 месяцев. Впервые певица взяла фамилию мужа - теперь она Буланова-Руднева. Познакомилась парочка в компании друзей, и через 2 месяца Валерий перебрался в дом Булановой. Сейчас муж уговаривает Татьяну переехать в Москву, где у него бизнес. Но певица не соглашается, и Валерий мотается из Питера в Москву, уверяя, что счастлив.