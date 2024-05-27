Татьяна Буланова честно рассказала об отношениях с актером Алмазовым: «Мой муж с ним знаком»

Актер Олег Алмазов опроверг слухи о романтических отношениях с певицей Татьяной Булановой, которые якобы возникли у них после съемок в фильме «Синдром отложенного счастья», где они исполняли роли любовников. Актер заявил, что у него с Булановой, которая почти год назад вышла замуж за теннисиста Валерия Руднева, дружеские отношения, они поздравляют друг друга с днем рождения, хотя видятся нечасто.

Татьяна Буланова, комментируя возникшие в СМИ слухи, подтвердила Teleprogramma.pro слова Алмазова. Она рассказала, что познакомилась с актером в 2016 году на съемках телефильма «Любовь еще быть может» режиссера Виталия Аксенова.

«Там мы познакомились, подружились и после этого начали общаться. Но романтических отношений у нас никогда не было и нет. Олег официально женат. Кстати, с его женой мы вместе учились в Школе-студии Ленинградского мюзик-холла. Она училась на хореографическом отделении, а я на вокальном. И мой муж Валерий с Олегом знаком. Олег собирается выпускать песни. И одну из них он хочет спеть со мной», — заявила артистка.

Она отметила, что очень хорошо относится к Олегу Алмазову и рада его успехам на актерском поприще.

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