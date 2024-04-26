Звезда сериала «Папины дочки. Новые» Михаил Казаков о целебной силе проекта: «Мое тело забыло про инвалидность!»

«Когда получали награду за «Дочек», к нам подошла фотографироваться сестра Майкла Джексона»

- Продолжение «Папиных дочек» тоже стало хитом. Как думаете, почему спустя столько лет сериал интересен зрителям?

- Причем не только в нашей стране. Помню, как с Настей Сиваевой получали международную награду за «Дочек» и как сестра Майкла Джексона подошла к нам фотографироваться. Я подумал: «Где скрытая камера, меня разыгрывают?» ‎На самом деле это первый проект, который придуман в России и продан за границу, а не наоборот.

Да, это очень мощная история, и немцы нас пересняли. Когда мы ездили по стране, я многим задавал один вопрос: «‎Почему вам нравятся наши «Дочки»?»‎ И мне говорили, что это один из немногих сериалов и каналов, перед которыми можно оставить ребенка и не бояться, что он узнает что-то плохое‎.

- Новая серия с вашим героем посвящена знакомству парня одной из дочек с ее родителями. В вашей жизни были необычные знакомства с родителями?

- Да. Один раз удивил тем, что я фридайвер. А я ведь не особенно похож на спортивного парня. Тогда отец девушки был поражен. Помню ситуацию, когда уже не родители, а девушка оказалась в шоке, что в принципе муж на час в моем лице у нее есть. Потому что нет такого инструмента, которым я не мог бы воспользоваться.

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«Сын собирается поступать в Гнесинку»

- Ранее вы говорили про сына, который хочет попасть на съемки. Он тоже растет творческим человеком?

- Он скрипач, занявший первое место в России уже три раза. В Гнесинку поступать собирается.

- Вы повлияли на него или сам решил?

- У меня воспитание строится по принципу: «‎Что хочешь? Вот это? Хорошо, будет вот это». Так что он занимается чем хочет: играет на скрипке, программирует на двух или трех языках, увлечен радиотехникой и робототехникой. Еще и плаванием, иногда за Тверскую область выступает.

В этом он похож на меня, тоже все пробует. Я же на самом деле финансист-международник. Помню, стоял в одной актерской тусовке, мне кто-то сказал: «‎Да, ты здесь единственный, у кого есть нормальное образование».

- Некоторые родители-актеры против того, чтобы их дети связывали жизнь с творчеством, не получив как раз «нормального» образования.

- Да, но я придерживаюсь совершенно другой точки зрения. Почему бы не пробовать то, что нравится?

- Наблюдая за сыном, вспоминаете себя в детстве?

- Если взять мои фотографии его возраста, такое ощущение, что это он. Просто копия. Будто я взял и клонировал себя.

У него те же шутки, привычки. Видимо, некоторые манеры на каком-то генном уровне передаются.