Звезда сериала «Папины дочки. Новые» Михаил Казаков о целебной силе проекта: «Мое тело забыло про инвалидность!»

Телеканал СТС и онлайн-кинотеатр START покажет заключительные серии сериала «Папины дочки. Новые». В проект вернулся исполнитель роли Полежайкина Михаил Казаков. По словам артиста, съемки в любимом сериале имеют для него целебный эффект.
В 2020 году артист в поисках хорошего ракурса для фотосъемки оступился на пожарной лестнице и упал с 12-метровой высоты. Потом был долгий период восстановления, в результате которого актер заново учился ходить. По прошествии времени случившееся он воспринимает с оптимизмом и шутит, что его ногу теперь можно сдавать на металл.
Подробнее о той непростой ситуации, феномене сериала «Папины дочки» и сыне-скрипаче Михаил Казаков рассказал в интервью Teleprogramma.pro.
«С Дашой Мельниковой мы постоянно пересекаемся в аэропорту или на вокзале»
- Михаил, поделитесь впечатлениями от возвращения в сериал «Папины дочки»?
- Старые лица, новые лица, такое ощущение, будто не расставались. На самом деле в шоке от того, что вошел в кадр, и тут Полежайкин внезапно появился сам по себе. Сколько лет не снимался, но услышал волшебные слова режиссера: «Мотор, начали!» и понеслось.
Как-то автоматически все заработало. Видимо, некоторые вещи не забываются. Все вышло так, что мое тело забыло про инвалидность. Вот такая целебная сила «Папиных дочек. Новых».
- Интересно. А как прошла встреча с Лизой Арзамасовой?
- Роскошно, будто только вчера виделись. С Дашей Мельниковой тоже пообщались. У нас же есть общие чаты до сих пор. В любом случае друг друга с днем рождения поздравляем и другими событиями. Вот я с коляски встал, сразу всем написал.
С Лизой периодически где-нибудь видимся. Но самые странные и судьбоносные встречи с Дашей. Это удивительно, но мы постоянно пересекаемся в аэропорту или на вокзале.
Михаил Казаков с коллегами по цеху на съемках нового сезона сериала «Папины дочки. Новые». Фото: кадр со съемок
- А с кем еще удалось пересечься на съемках?
- С Филей. Он, конечно, растет как на дрожжах. Мне кажется, его бицепс уже примерно с мою ногу. Красавчик, что тут скажешь. Помню, когда в театре Станиславского с ним работали, он в костюм перестал влезать, тогда перестал качаться…
Конечно, пообщались с Андреем Леоновым. Кажется, он только моложе становится. Видел, как на гриме его делали постарше специально.
«Сынишка запал на одну молодую особу. И имя ее – Вита Корниенко»
- С «новыми дочками» тоже успели поговорить?
- Да, и девчонки мне понравились. Они профессионалы, просто рождены для этой работы. Я помню, как Борис Юрьевич Грачевский объяснял детям одну простую вещь: на площадке нет возраста и регалий, здесь ты чистый лист. И девочки прекрасно это понимают.
Кстати, после съемок сынишка мне сказал: «А почему не взял меня с собой?». Пообещал, что в следующий раз обязательно. Понимаю, что он запал на одну молодую особу. И имя ее — Вита Корниенко.
«Когда получали награду за «Дочек», к нам подошла фотографироваться сестра Майкла Джексона»
- Продолжение «Папиных дочек» тоже стало хитом. Как думаете, почему спустя столько лет сериал интересен зрителям?
- Причем не только в нашей стране. Помню, как с Настей Сиваевой получали международную награду за «Дочек» и как сестра Майкла Джексона подошла к нам фотографироваться. Я подумал: «Где скрытая камера, меня разыгрывают?» На самом деле это первый проект, который придуман в России и продан за границу, а не наоборот.
Да, это очень мощная история, и немцы нас пересняли. Когда мы ездили по стране, я многим задавал один вопрос: «Почему вам нравятся наши «Дочки»?» И мне говорили, что это один из немногих сериалов и каналов, перед которыми можно оставить ребенка и не бояться, что он узнает что-то плохое.
- Новая серия с вашим героем посвящена знакомству парня одной из дочек с ее родителями. В вашей жизни были необычные знакомства с родителями?
- Да. Один раз удивил тем, что я фридайвер. А я ведь не особенно похож на спортивного парня. Тогда отец девушки был поражен. Помню ситуацию, когда уже не родители, а девушка оказалась в шоке, что в принципе муж на час в моем лице у нее есть. Потому что нет такого инструмента, которым я не мог бы воспользоваться.
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«Сын собирается поступать в Гнесинку»
- Ранее вы говорили про сына, который хочет попасть на съемки. Он тоже растет творческим человеком?
- Он скрипач, занявший первое место в России уже три раза. В Гнесинку поступать собирается.
- Вы повлияли на него или сам решил?
- У меня воспитание строится по принципу: «Что хочешь? Вот это? Хорошо, будет вот это». Так что он занимается чем хочет: играет на скрипке, программирует на двух или трех языках, увлечен радиотехникой и робототехникой. Еще и плаванием, иногда за Тверскую область выступает.
В этом он похож на меня, тоже все пробует. Я же на самом деле финансист-международник. Помню, стоял в одной актерской тусовке, мне кто-то сказал: «Да, ты здесь единственный, у кого есть нормальное образование».
- Некоторые родители-актеры против того, чтобы их дети связывали жизнь с творчеством, не получив как раз «нормального» образования.
- Да, но я придерживаюсь совершенно другой точки зрения. Почему бы не пробовать то, что нравится?
- Наблюдая за сыном, вспоминаете себя в детстве?
- Если взять мои фотографии его возраста, такое ощущение, что это он. Просто копия. Будто я взял и клонировал себя.
У него те же шутки, привычки. Видимо, некоторые манеры на каком-то генном уровне передаются.
Михаил Казаков с сыном. Фото: личный архив
- Есть мнение, что лучшее воспитание — это показывать ребенку свой пример, так как дети копируют все, что делают родители. Согласны?
- Я так наследил в своей жизни, что ему явно есть чему поучиться. Но, честно говоря, иногда читаю что-то в прессе и думаю: «Ого, а я этого не знал про себя».
Но это, наверное, и есть цена известности. Хорошо, что иммунитет с двенадцати лет, поэтому не переживаю.
- После завершения первых «Дочек» вы решили остаться в Твери. Почему?
- Я всю жизнь живу на три города. Это Москва, Тверь, Питер. Просто везде свои дела. На самом деле с «Дочками» мы всю страну объездили, включая Екатеринбург, Якутск, Самару, Волгоград, Воронеж, Калининград. Много всего было.
- Атмосфера на съемках была домашней и семейной. Везде ли вам так везло?
- Помню режиссеров, которые как раз жестили. Я не буду называть их фамилии. Да, были такие, которые при всей группе могли сказать, что мне лучше заняться другой профессией. В тот момент люди подходили ко мне и спасали добрыми словами: «Услышь, что тебе говорят, а не что о тебе говорят».
Это прямо ставит на место, сразу открывается второе дыхание. И тогда уже неважно, что ты трое суток не спал.
«Я слышал от врачей: «В этом случае только сорок процентов просыпается»
- У вас в целом последние годы выдались непростыми. Вы не так давно пережили опасную ситуацию со здоровьем.
- Да, помню, когда мне должны были делать первую и самую жесткую операцию, я слышал от врачей: «В этом случае только сорок процентов просыпается». А я отвечал: «Почему вы меня хороните?»
Подписывал «шестьдесят семь бумаг», что если умру, то сам виноват. Даже шутил: «Не переживайте, в вашей больнице патологоанатом хороший, если что в добрые руки попаду».
Михаил Казаков с сыном. Фото: личный архив
- Вы легко об этом говорите, восхищает бесконечный оптимизм…
- Он всегда и был. А чего горевать, не пойму. Да, мне каждый шаг дается с болью, но рано или поздно это закончится. Пока чувствуешь боль, понимаешь, что жив. Узнал недавно, что пластины, которые мне вставили, сделали под заказ. Таких и в природе не было.
Зато во мне сейчас, получается, столько килограммов металла! Если вдруг случится непростая жизненная ситуация и не будет хватать денег, могу ногу сдать на металл… Круто же? Сколько людей таким может похвастаться?
А вообще, у меня с детства непростая история со здоровьем. Помню, как собака покусала руку. Я приехал на съемки «Ералаша», и у Грачевского в этот момент чуть инсульт не случился из-за меня. Я утвержден на роль, а тут говорю: «Знаете, Борис Юрьевич, есть одна проблема: у меня одна рука не работает».
Показываю, а мне четыре дня назад «сшили» нервы. Потом надо было с голым торсом сниматься, и я ему: «Борис Юрьевич, снова собака». Поднимаю кофту, а у меня весь живот в бинтах. У него второй инсульт снова чуть не случился.
- Именно он вас поддерживал, когда случилась беда?
- Да, он звонил, другие тоже, за что всем большое спасибо. Было много звонков, это мне помогало. Да и в целом понимание, что есть сын, семья, в общем, есть ради чего. А про некоторые вещи просто и не скажешь. Никто не поймет колясочника, кроме другого колясочника. Ведь коляска сильно меняет психику.
Ты все время чем-то недоволен, находишься в состоянии постоянной нервной качки. Потом был аппарат Илизарова, дальше с гипсом ходил. У меня каждый день реабилитация, я уже могу мастер-классы давать. Когда вижу, как люди ходят на костылях, мне так жалко их. Многие не понимают, как это делать, а я им показываю.
- Наверное, попадали в разные ситуации из-за проблем с перемещениями?
- Да, два раза вызывал МЧС к дому. Чтобы спуститься с третьего этажа, мне нужно было примерно сорок пять минут, так как на тот момент я передвигался на коляске. Как-то спускался, а дверь открыть не могу, потому что ключи остались на барной стойке дома — на третьем этаже. А обратно ведь тоже сорок пять минут.
Беру ключи, снова сорок пять минут вниз — и понимаю, что телефон разрядился, а зарядка наверху… В общем, нескучно мне живется.