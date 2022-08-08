Россиянам рассказали, как получить шенген и попасть в Европу

Путешествовать в последние годы стало особенно проблематично. Нужно не только иметь действующий загранпаспорт, но и ряд справок, если нужно лететь в страну, где есть такие требования после пандемии. По-прежнему россиян принимают в Турции, Египте и Дубае, но по возвращении в Россию на самолете все так же нужно сдавать ПЦР-тест.
Однако цена на авиабилеты выросли в июле, а также Евросоюз закрыл небо для российских самолетов, поэтому попасть в Италию, Францию и ряд других стран стало проблематично.
При этом шенгенскую визу получить смогли не все россияне, так как свободных окошек до конца лета уже нет. Но эксперты рассказали, какие страны проще дают шенген и как попасть в Европу в сложившихся обстоятельствах.
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«Франция, Италия и Греция тоже сложные, но из всех зол, скажем так, это наименьшие. Они дают визы значительно тяжелее, чем это было до специальной военной операции, но в любом случае проще, чем другие страны», — рассказал основатель визового центра «ЭкспертВиз» Юрий Певзнер.
Также он пояснил, что в Европу можно выехать через Белоруссию, через Турцию, через ОАЭ или Киргизию. По словам Юрия, самый удобный вариант — через Белоруссию, так как до Минска можно доехать на машине, поезде или попасть туда на самолете. А оттуда можно поехать в Вильнюс на автобусе. Из Литвы уже можно поехать в любую точку Европы.
При этом Певзнер напомнил, что пограничные службы могут не пропустить через границу, потому что последнее слово всегда остается за ними. Он подчеркнул, что такие случаи не участились, и наличие шенгена решает почти все вопросы, связанные с поездкой в Европу, пишет Lenta.