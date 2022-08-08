Россиянам рассказали, как получить шенген и попасть в Европу

Однако цена на авиабилеты выросли в июле, а также Евросоюз закрыл небо для российских самолетов, поэтому попасть в Италию, Францию и ряд других стран стало проблематично.

При этом шенгенскую визу получить смогли не все россияне, так как свободных окошек до конца лета уже нет. Но эксперты рассказали, какие страны проще дают шенген и как попасть в Европу в сложившихся обстоятельствах.

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