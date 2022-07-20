Самое лояльное консульство: где россиянам проще получить шенгенскую визу

Недавно спрос на шенген так возрос, что свободных окошек на их получение не оказалось до конца лета.
Загранпаспорт

Фото: Global Look Press

Каждое лето россияне стремятся уехать и провести отпуск в теплых краях. Пользуются спросом не только отечественные курорты, но и такие страны, как Турция, Египет, ОАЭ.

Однако недавно цены на билеты сильно возросли. Правда, это напугало не всех. Чтобы повидаться с родными или отдохнуть, многие также стремятся в Европу.

Недавно туроператоры забили тревогу. В Москве в популярных визовых центрах (Италия, Германия, Франция, Словения) окошек при предварительной онлайн-записи на подачу документов на визу до конца лета уже почти нет. 

 

И это не удивительно. Консульство Италии назвали самой лояльной к российским туристам шенгенской дипмиссией. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По словам экспертов, в среднем визы оформляются за три недели, чуть быстрее заявки обрабатывают в консульствах Франции и Испании. При этом специалисты рекомендуют подавать документы как минимум за два-три, а то и шесть месяцев до путешествия.

«Из-за отсутствия слотов для записи на подачу документов этот процесс может сильно затянуться», — предупредили в АТОР, пишет «Интерфакс».

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