Самое лояльное консульство: где россиянам проще получить шенгенскую визу

И это не удивительно. Консульство Италии назвали самой лояльной к российским туристам шенгенской дипмиссией. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По словам экспертов, в среднем визы оформляются за три недели, чуть быстрее заявки обрабатывают в консульствах Франции и Испании. При этом специалисты рекомендуют подавать документы как минимум за два-три, а то и шесть месяцев до путешествия.

«Из-за отсутствия слотов для записи на подачу документов этот процесс может сильно затянуться», — предупредили в АТОР, пишет «Интерфакс».

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Напомним, что курс доллара упал ниже 55 рублей впервые с 4 июля. Ранее эксперты рассказали, что может стать с долларом к концу года.