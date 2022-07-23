И цены не пугают: россияне начали скупать туры за границу даже на зимний период

На этот раз отмечается, что раньше граждане нашей страны заказывали туры максимум на 2-3 недели вперед, теперь все чаще бронируют туры на осенне-зимний период.

67% туристов, выбирающих пятизвездочные отели, предпочитают отдых в Турции, на втором месте — ОАЭ (12%), на третьем — Мальдивы (11%).

При этом уточняется, что в Турции премиум-сегмент в этом сезоне в первую очередь бронируют в Белеке и Бодруме. На Мальдивах популярностью пользуются resort-отели на островах, в ОАЭ — Дубай.

Но также пользуются популярностью и отечественные курорты. Россияне выбирают премиум-туры в Сочи и Красную Поляну, на Алтай и Байкал. В прошлом году уже к октябрю отели объявляли стопы продаж, сообщает агентство «Прайм».

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Напомним, что мошенники в Турции обманывают туристов, предлагая им фальшивые брендовые вещи, а также создавая меню с подменой валюты. А вот ирландская туристка показала способ, с помощью которого смогла пронести на борт лоукостера все содержимое своего большого рюкзака бесплатно.