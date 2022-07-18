Свободных окошек нет: очереди россиян за шенгенскими визами достигли предела

«Сейчас идет вал запросов на подачу документов. Но среди этого вала находятся и отказники, передумавшие подавать на визу. И тогда слот освобождается, но известно об этом становится в последний момент. Так что успевают те, кто только этим и занимается: сидит и сторожит. Ну еще в периферийных городах России, если там есть визовые центры страны, которая вас интересует, может быть больше мест», — поделились наблюдением визовые посредники.

Отмечается, что можно уплатить плюс к визовым сборам 60-100 евро самой стране, визу которой вы хотите получить, и пройти через премиум-зал, но и там свободные окна есть не всегда. Также доплату принимают и визовые посредники.

«Но если раньше мы давали гарантии, то сейчас никаких гарантий нет. Ни у кого. Я раньше, к примеру, всем желающим делал годовой испанский шенген вообще без их присутствия. И гарантировал, что с этим штампом они спокойно въедут в любую страну шенгенской зоны. Но сегодня о таком можно забыть», — отмечает эксперт, пишет «МК».

А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Добавим, что пока сайты визовых центров Греции, Венгрии и Австрии не скидывают российских посетителей на этапе захода на свои сайты, в отличие от других визовых центров. Напомним, что цены на билеты повысились, и даже поездка в Турцию стала по карману не всем.