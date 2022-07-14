Ролик для одежды за 800 рублей: цены на товары ИКЕА «накрутили» больше чем в три раза на Wildberries

Отметим, что некоторые магазины стали продавать свои товары на платформе Wildberries. Недавно там появились товары Zara. А также там продают и икеевские товары, но цены на них неожиданно взвинтили.

Бытовые мелочи вроде пульверизатора теперь стоят 700 рублей против 50 рублей раньше. А ролик для чистки одежды раньше стоил около 300 рублей, а теперь его цена почти 800 рублей.

Некоторые покупатели сетуют, что купить товар на сайте до сих пор сложно, так как очередь приходится ждать по 12 часов. А переплачивать мало кто хочет.