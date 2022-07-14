Ролик для одежды за 800 рублей: цены на товары ИКЕА «накрутили» больше чем в три раза на Wildberries

В этом году с российского рынка ушли многие бренды. Сначала один за другим закрыли свои магазины компании, которые продают люксовую одежду и аксессуары. Недавно также решили последовать их примеру LEGO и бренд Electrolux Professional.
А последние несколько дней шведская компания ИКЕА пыталась организовать онлайн-распродажу, но из-за наплыва покупателей сайт сначала рухнул, а потом была организована электронная очередь.
Отметим, что некоторые магазины стали продавать свои товары на платформе Wildberries. Недавно там появились товары Zara. А также там продают и икеевские товары, но цены на них неожиданно взвинтили.
Бытовые мелочи вроде пульверизатора теперь стоят 700 рублей против 50 рублей раньше. А ролик для чистки одежды раньше стоил около 300 рублей, а теперь его цена почти 800 рублей.
Некоторые покупатели сетуют, что купить товар на сайте до сих пор сложно, так как очередь приходится ждать по 12 часов. А переплачивать мало кто хочет.
А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Напомним, что компания ИКЕА предупредила: ее товары недоступны для жителей двух городов. По словам представителей ритейлера, доставка невозможна в Москву и Санкт-Петербург. Покинет ли ИКЕА российский рынок, пока неизвестно. Магазины закрыли до 2023 года.