Ролик для одежды за 800 рублей: цены на товары ИКЕА «накрутили» больше чем в три раза на Wildberries

Цены на икеевские товары на Wildberries выросли на порядок после неудавшейся онлайн-распродажи.
Икеа

ИКЕА. Фото: Global Look Press

В этом году с российского рынка ушли многие бренды. Сначала один за другим закрыли свои магазины компании, которые продают люксовую одежду и аксессуары. Недавно также решили последовать их примеру LEGO и бренд Electrolux Professional.

А последние несколько дней шведская компания ИКЕА пыталась организовать онлайн-распродажу, но из-за наплыва покупателей сайт сначала рухнул, а потом была организована электронная очередь.

Отметим, что некоторые магазины стали продавать свои товары на платформе Wildberries. Недавно там появились товары Zara. А также там продают и икеевские товары, но цены на них неожиданно взвинтили. 

Бытовые мелочи вроде пульверизатора теперь стоят 700 рублей против 50 рублей раньше. А ролик для чистки одежды раньше стоил около 300 рублей, а теперь его цена почти 800 рублей. 

Некоторые покупатели сетуют, что купить товар на сайте до сих пор сложно, так как очередь приходится ждать по 12 часов. А переплачивать мало кто хочет. 

 

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Напомним, что компания ИКЕА предупредила: ее товары недоступны для жителей двух городов. По словам представителей ритейлера, доставка невозможна в Москву и Санкт-Петербург. Покинет ли ИКЕА российский рынок, пока неизвестно. Магазины закрыли до 2023 года. 

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