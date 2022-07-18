Магазины заработают: H&M устроит финальную распродажу остатков в связи с уходом из России

В этом году многие зарубежные бренды покинули Россию. Началось все с известных люксовых марок, а затем к ним присоединились кафе, рестораны и даже магазины с техникой. Недавно о своем уходе объявил Electrolux Professional, а также Lego.
Теперь объявил о своем окончательном решении H&M. Шведский бренд решил устроить прощальную распродажу.
Отмечается, что компания приняла решение свернуть свой бизнес в России из-за «текущих операционных проблем и непредсказуемого будущего». Ранее группа приостановила продажи своей продукции в стране.
«В рамках процесса сворачивания деятельности планируется временно возобновить работу физических магазинов на ограниченный период времени для продажи оставшихся товарных запасов в России», — указано в сообщении.
Дата и условия проведения распродажи не уточняются. Гендиректор H&M Хелена Хельмерссон пояснила, что компания нашла «невозможным в сложившейся ситуации продолжать наш бизнес в России».
«Мы глубоко опечалены тем, как это отразится на наших коллегах, и очень благодарны им за всю их тяжелую работу и преданность делу. Кроме того, мы хотим поблагодарить наших клиентов за их поддержку на протяжении многих лет», — добавила она.
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Напомним, что H&M, которой принадлежит одноименный бренд одежды, а также марки COS и Monki, работал на российском рынке с 2009 года. Не так давно ИКЕА устроила распродажу, но сайт обвалился из-за наплыва покупателей.