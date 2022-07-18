Магазины заработают: H&M устроит финальную распродажу остатков в связи с уходом из России

«Мы глубоко опечалены тем, как это отразится на наших коллегах, и очень благодарны им за всю их тяжелую работу и преданность делу. Кроме того, мы хотим поблагодарить наших клиентов за их поддержку на протяжении многих лет», — добавила она.

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Напомним, что H&M, которой принадлежит одноименный бренд одежды, а также марки COS и Monki, работал на российском рынке с 2009 года. Не так давно ИКЕА устроила распродажу, но сайт обвалился из-за наплыва покупателей.