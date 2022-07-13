Распродажа остатков одежды: сотрудников Zara вынудили работать на подмосковных складах Wildberries

Однако сотрудники пока сохранили свои рабочие места. Но им при этом их вынудили работать на складах Wildberries в Московской области.

Дело в том, что компания намерена распродать остатки одежды и делает это через онлайн платформу.

Об этом поведал один из работников Zara, который теперь трудится в цехе Wildberries в подмосковном Подольске.

«Inditex реализует остатки продукта через маркетплейс. Сотрудников Zara принуждают к работам на складе. При этом оплачивать кроме командировочных это никак не будут», — цитирует его слова Telegram-канал «Осторожно, Москва».

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Напомним, что Wildberries ввел ограничения по продаже некоторых товаров и заблокировал подделки. А именно ту продукцию, в описании которой указаны не относящиеся к ней бренды.