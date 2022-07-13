Распродажа остатков одежды: сотрудников Zara вынудили работать на подмосковных складах Wildberries

Магазины бренда «законсервированы» в ТЦ до 2023 года. Однако сотрудникам приходится работать, так как необходимо реализовать остатки товара.
Зара

Zara. Фото: Global Look Press

В последнее время из России ушло много компаний. Примечательно, что на днях Lego, а также Electrolux Professional. решили уйти с российского рынка.

А вот Zara пока не торопится покидать Россию, хотя уже приостановила свою деятельность. Магазины бренда «законсервированы» в ТЦ до 2023 года.

Однако сотрудники пока сохранили свои рабочие места. Но им при этом их вынудили работать на складах Wildberries в Московской области.

Дело в том, что компания намерена распродать остатки одежды и делает это через онлайн платформу. 

Об этом поведал один из работников Zara, который теперь трудится в цехе Wildberries в подмосковном Подольске.

«Inditex реализует остатки продукта через маркетплейс. Сотрудников Zara принуждают к работам на складе. При этом оплачивать кроме командировочных это никак не будут», — цитирует его слова Telegram-канал «Осторожно, Москва».

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Напомним, что Wildberries ввел ограничения по продаже некоторых товаров и заблокировал подделки. А именно ту продукцию, в описании которой указаны не относящиеся к ней бренды.

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