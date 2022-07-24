Придется бросить вредную привычку: производитель Marlboro и Iqos может уйти из России к концу 2022 года

В России в этом году рынок опустел. Многие зарубежные компании решили его покинуть. Сначала ушли люксовые бренды, а следом ряд ресторанов и кафе. Недавно этот сделал бренд Electrolux Professional.
Многие родители также переживают, что покинул страну датский производитель игрушек и конструкторов Lego.
А вот накануне появилась информация, что один из крупнейших игроков на мировом табачном рынке Philip Morris International, производитель популярных марок сигарет L&M и Marlboro и бездымных систем нагревания табака Iqos может покинуть Россию к концу 2022 года. Такой новостью поделился гендиректор Philip Morris Яцек Ольчак. У компании около 3200 сотрудников в России.
«Уйти из России — сложнее, чем кто-то может представить. Если вы стремитесь соответствовать ожиданиям разных групп — работников, акционеров, регуляторов — это действительно довольно сложный процесс.
Мы работаем над тем, чтобы завершить наше присутствие в России, но сомневаюсь, что это случится в пределах следующего квартала», — сказал Ольчак.
По его словам, завершить процесс компания сможет «примерно к концу года», пишет Forbes.
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Напомним, что в Россию начнут завозить BMW, Lego и Siemens. Но изменился перечень товаров для параллельного импорта в Россию, а также оказалось, что ремонтировать такие товары придется за деньги.
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