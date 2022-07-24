Придется бросить вредную привычку: производитель Marlboro и Iqos может уйти из России к концу 2022 года

Один из крупнейших игроков на мировом табачном рынке Philip Morris International, производитель популярных марок сигарет и бездымных систем нагревания табака может покинуть российский рынок. Об этом заявил Bloomberg гендиректор Philip Morris.

Фото: Global Look Press

В России в этом году рынок опустел. Многие зарубежные компании решили его покинуть. Сначала ушли люксовые бренды, а следом ряд ресторанов и кафе.  Недавно этот сделал бренд Electrolux Professional.

Многие родители также переживают, что покинул страну датский производитель игрушек и конструкторов Lego.

А вот накануне появилась информация, что один из крупнейших игроков на мировом табачном рынке Philip Morris International, производитель популярных марок сигарет L&M и Marlboro и бездымных систем нагревания табака Iqos может покинуть Россию к концу 2022 года. Такой новостью поделился гендиректор Philip Morris Яцек Ольчак. У компании около 3200 сотрудников в России.

«Уйти из России — сложнее, чем кто-то может представить. Если вы стремитесь соответствовать ожиданиям разных групп — работников, акционеров, регуляторов — это действительно довольно сложный процесс.

Мы работаем над тем, чтобы завершить наше присутствие в России, но сомневаюсь, что это случится в пределах следующего квартала», — сказал Ольчак.

По его словам, завершить процесс компания сможет «примерно к концу года», пишет Forbes.

А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Напомним, что в Россию начнут завозить BMW, Lego и Siemens. Но изменился перечень товаров для параллельного импорта в Россию, а также оказалось, что ремонтировать такие товары придется за деньги.

Teleprogramma.pro предупреждает, что курение вредит здоровью.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  