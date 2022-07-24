Придется бросить вредную привычку: производитель Marlboro и Iqos может уйти из России к концу 2022 года

В России в этом году рынок опустел. Многие зарубежные компании решили его покинуть. Сначала ушли люксовые бренды, а следом ряд ресторанов и кафе. Недавно этот сделал бренд Electrolux Professional.

Многие родители также переживают, что покинул страну датский производитель игрушек и конструкторов Lego.