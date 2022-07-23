Это нужно знать: вскрылись неприятные нюансы покупки техники при параллельном импорте

Примечательно, что деньги вернут по гарантии, но только в течении двух недель. А вот на бесплатный ремонт расчитывать не стоит.

«Две недели, и если что-то не так, возвращаем деньги, как обычно. Все по закону. А по сервисным центрам ничего не знаю, будут они работать, не будут… Но, скорее всего, чинить будете, если что, за деньги. Или за границей», – пояснил продавец.

«Что будет с гарантией производителя, честно говоря, никто не знает», - говорит консультант. «Поэтому я вам очень советую приобрести нашу страховку, фактически расширенную гарантию. Оперативный ремонт, замена, можно приобрести на срок до 5 лет. Насчет ремонта не скажу ничего, будет возможно или не будет, но если что, всегда будет доступен обмен.

Стоит гарантия от ритейлера (она же страховка) до 45% цены товара, стоимость которого не превышает 3000 рублей, дальше гибкая схема. Гарантия берется до 5 лет, в течение которых тебе обещаны – вроде как! – помощь консультантов.

Если ее не брать, остаешься один на один с Законом о защите прав потребителей. В котором указано, что продавец и импортер обязан отремонтировать, обменять товар или вернуть деньги в течение гарантийного срока. По умолчанию, если в гарантийных обязательствах не указано иное, этот срок составляет два года», – предупредил консультант из сетевого магазина техники, пишет «МК».