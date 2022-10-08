Пора готовиться к Новому году: в России восстановились продажи туров

Примечательно, что остаются популярными Турция, Египет и Мальдивы. Но пока восстановился спрос только на Подмосковье. За эту неделю общее число бронирований в компании увеличилось практически вдвое относительно прошлой недели.

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Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин рассказал, что в конце сентября бронирования сократились сразу на 50–80 процентов, а сейчас продажи ниже средних показателей сентября на 30 процентов. Но есть приятная новость – стоимость авиабилетов на зарубежных направлениях вернулась к привычным для потребителей значениям.

Добавим, что с 6 сентября по 6 октября самым популярным направлением осталась Турция, на которую пришлось 49 процентов бронирований. Следом идут Россия (27 процентов), Египет (14 процентов) и ОАЭ (5 процентов), пишет Lenta.