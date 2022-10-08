Пора готовиться к Новому году: в России восстановились продажи туров

В этом году российским туристам стало еще сложнее путешествовать. Сначала Евросоюз закрыл небо для отечественных самолетов, а потом была отменена упрощенная система получения шенгенских виз. Однако граждане России продолжали ездить отдыхать в Турцию, Египет и ОАЭ, но осенью туры стали стоить в 10 раз дорожи после объявления о частичной мобилизации, поэтому и спрос на них упал.
Недавно туроператоры предложили варианты зимнего отдыха от 49 тысяч рублей. Также можно отправится в бюджетные туры по России. И вот уж в первых числах октября сообщается, что объемы продаж организованных туров восстановились до уровня середины сентября после просадки, которая началась на фоне частичной мобилизации — туристы начали даже строить планы на Новый год.
Примечательно, что остаются популярными Турция, Египет и Мальдивы. Но пока восстановился спрос только на Подмосковье. За эту неделю общее число бронирований в компании увеличилось практически вдвое относительно прошлой недели.
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Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин рассказал, что в конце сентября бронирования сократились сразу на 50–80 процентов, а сейчас продажи ниже средних показателей сентября на 30 процентов. Но есть приятная новость – стоимость авиабилетов на зарубежных направлениях вернулась к привычным для потребителей значениям.
Добавим, что с 6 сентября по 6 октября самым популярным направлением осталась Турция, на которую пришлось 49 процентов бронирований. Следом идут Россия (27 процентов), Египет (14 процентов) и ОАЭ (5 процентов), пишет Lenta.