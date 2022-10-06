Москвичи повально избавляются от жилья: какие цены на квартиры ждут россиян в будущем

В России особенно нестабильная экономика. Недавно эксперты рассказали, что дальше будет с валютой, так как уже несколько месяцев доллары и евро не ввозят в Россию. При этом многие товары стремительно дорожают, даже многие крупы. А вот на рынке недвижимости недавно произошел обвал цен. Россияне стали повально продавать жилье, чтобы уехать из страны.
Заявок на срочную продажу квартир на вторичном рынке столицы выросло втрое после объявления о частичной мобилизации. Гендиректор компании «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков полагает, что уже к концу осени рынок недвижимости достигнет дна цен, на уровне минус 20–25% от показателей января.
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Цены на вторичку упали, но их падение составляет вовсе не 40 или 50%. Барсуков пояснил, что падение цен в первую очередь связано с тем, что люди изначально выставляли квартиры на продажу по завышенным ценам, а сейчас резко начали опускать до рыночной цены.
По словам эксперта, с новостройками ситуация на рынке такая же, как и с вторичными объектами. Тоже наблюдается определенный рост количества объявлений. Он допустил, что у застройщиков прошли отказы по сделкам, но в целом все более-менее ровно, серьезной реакции не было. Аренда квартир подешевела в среднем где-то на 10%, пишет МК.