Москвичи повально избавляются от жилья: какие цены на квартиры ждут россиян в будущем

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Цены на вторичку упали, но их падение составляет вовсе не 40 или 50%. Барсуков пояснил, что падение цен в первую очередь связано с тем, что люди изначально выставляли квартиры на продажу по завышенным ценам, а сейчас резко начали опускать до рыночной цены.

По словам эксперта, с новостройками ситуация на рынке такая же, как и с вторичными объектами. Тоже наблюдается определенный рост количества объявлений. Он допустил, что у застройщиков прошли отказы по сделкам, но в целом все более-менее ровно, серьезной реакции не было. Аренда квартир подешевела в среднем где-то на 10%, пишет МК.