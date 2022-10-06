От 49 тысяч рублей: раскрыты варианты зимнего отдыха по доступным ценам

Не так давно Европа закрыла небо для отечественных самолетов. Это сильно усложнило воздушную навигацию. Во многие отдаленные страны добраться без пересадок теперь нельзя. Однако недавно появились рейсы на Гоа. Также этой осенью можно отдохнуть еще в 24 странах, включая Турцию, Египет, Дубай.
Примечательно, что этой зимой можно провести время на горнолыжных курортах по доступным ценам. Одно их самых популярных направлений — Сочи. Путевки на курорт «Роза Хутор» сейчас можно приобрести от 49 тысяч рублей на двоих. При этом планировать поездку лучше заранее, поскольку с приближением зимы стоимость будет увеличиваться.
Также январские праздники можно провести в Шерегеше — от 50 тысяч рублей на двоих. Здесь любителям активного отдыха доступно большое количество различных горнолыжных трасс, которые подойдут как новичку, так и профессионалу. Он считается более молодежным курортом, а вот в Сочи можно отдохнуть с детьми.
А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Третьим вариантом туроператор «Русский экспресс» предлагает отдых в Азербайджане. Там можно встретить Новый год. Стоимость путевок начинается от 57 тысяч рублей на двоих. В цену включен перелет, проживание, трансфер и экскурсии с гидом по Баку и старому городу Ичери Шехер.
А если хочется отправится туда, где есть пальмы, то зимний отпуск можно провести в Египте или в Азии, где отдохнуть на праздниках можно от 80 и 160 тысяч рублей соответственно, пишет портал «Моменты».