От 49 тысяч рублей: раскрыты варианты зимнего отдыха по доступным ценам

Также январские праздники можно провести в Шерегеше — от 50 тысяч рублей на двоих. Здесь любителям активного отдыха доступно большое количество различных горнолыжных трасс, которые подойдут как новичку, так и профессионалу. Он считается более молодежным курортом, а вот в Сочи можно отдохнуть с детьми.

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Третьим вариантом туроператор «Русский экспресс» предлагает отдых в Азербайджане. Там можно встретить Новый год. Стоимость путевок начинается от 57 тысяч рублей на двоих. В цену включен перелет, проживание, трансфер и экскурсии с гидом по Баку и старому городу Ичери Шехер.

А если хочется отправится туда, где есть пальмы, то зимний отпуск можно провести в Египте или в Азии, где отдохнуть на праздниках можно от 80 и 160 тысяч рублей соответственно, пишет портал «Моменты».