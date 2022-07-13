Пока билеты в Италию и Турцию дорожают: в каких страны дешевле всего слетать этим летом

Путешественники негодуют, так как отправиться за границу с каждым годом становится все сложнее, Если раньше препятствия были связаны с пандемией, то теперь ряд стран уже сняли ограничения на въезд.
Однако теперь Евросоюз закрыл небо для российских самолетов, а авиатопливо стало дорожать и уже бьет ценовые рекорды.
Теперь эксперты сообщают, что выросли цены на билеты. По данным аналитиков, сильнее всего этим летом подорожали перелеты в Израиль — в 2 раза, до 54,5 тыс. рублей на человека, в Турцию — в 1,9 раза, до 42,6 тыс., в ОАЭ — в 1,8 раза, до 54,7 тыс., в Египет — в 1,3 раза, до 44,4 тыс. и даже в Армению выросли в цене в 1,3 раза в среднем, до 27 тыс. рублей.
Но некоторые направления остаются доступными. Перелеты в города Узбекистана стали доступнее на 36,5% — до 24,6 тыс. рублей за билет туда-обратно, в Казахстан — в 1,7 раза, в Киргизию — на 23%, в Таджикистан — в 2,3 раза.
Также подешевели билеты в Минск практически вдвое, до 10,5 тыс. Доступнее стали и направления Москва — Бишкек и Москва — Ташкент на 10 и 20% соответственно, Москва — Минск — почти на 40%, Москва — Худжанд — на 75%, об этом пишут «Известия».
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Напомним, что недавно Мальта сообщила, что отменяет все ограничения на въезд, которые были связаны с пандемией. А вот в Турции многие отели уже переполнены и до конце июля в них не появится свободных мест.