Пока билеты в Италию и Турцию дорожают: в каких страны дешевле всего слетать этим летом

Но некоторые направления остаются доступными. Перелеты в города Узбекистана стали доступнее на 36,5% — до 24,6 тыс. рублей за билет туда-обратно, в Казахстан — в 1,7 раза, в Киргизию — на 23%, в Таджикистан — в 2,3 раза.

Также подешевели билеты в Минск практически вдвое, до 10,5 тыс. Доступнее стали и направления Москва — Бишкек и Москва — Ташкент на 10 и 20% соответственно, Москва — Минск — почти на 40%, Москва — Худжанд — на 75%, об этом пишут «Известия».

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Напомним, что недавно Мальта сообщила, что отменяет все ограничения на въезд, которые были связаны с пандемией. А вот в Турции многие отели уже переполнены и до конце июля в них не появится свободных мест.