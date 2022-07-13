Отели переполнены: на популярном курорте в Турции уже нет места для туристов

В этом году путешествовать стало особенно сложно. Многие страны до сих пор не пришли в себя после пандемии.
Однако Финляндия, Мальта и Эстония недавно отменили все ограничения по въезду, которые были введены ранее. Этим летом остаются популярными не только отечественные курорты, но и Турция.
Однако в июле некоторые места на этом курорте оказались переполнены. Так, в Анталье зафиксирована крайне высокая загрузка отелей — места в большинстве объектов размещения гостей почти закончились до конца июля. Об этом пишет портал TourDom. И это при этом, что еще даже не середина месяца.
По словам турагентов, большая часть отелей турецкого курорта «встала на стоп». Они просто недоступны для бронирования до конца июля. А в некоторых наиболее популярных гостиницах все продано вплоть до сентября.
Отмечается, что высокая нагрузка на отели в Турции связана не только с повышенном спросов на них туристов из России. Местные жители также активно бронируют номера в отелях, так как многие турки выезжают отдыхать в период Курбан-байрама.
А еще больше новостей о читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль»
Напомним, что недавно цена на авиатопливо побила рекорд. В связи с этим грядет удорожание билетов на самолеты.