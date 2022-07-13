Отели переполнены: на популярном курорте в Турции уже нет места для туристов

В этом году путешествовать стало особенно сложно. Многие страны до сих пор не пришли в себя после пандемии.

Однако Финляндия, Мальта и Эстония недавно отменили все ограничения по въезду, которые были введены ранее. Этим летом остаются популярными не только отечественные курорты, но и Турция.