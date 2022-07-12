Так дорого еще никогда не стоило: цена авиатоплива в России побила рекорд

Однако экономика крайне нестабильна. На этот раз рекорд установило авиатопливо. На минувшей неделе оно в очередной раз подорожало и его биржевая цена поднялась с 67, 922 тыс руб за тонну до 68, 291 тысяч. Был установлен новый исторический рекорд.ъ

При этом эксперты отмечают, что совсем не обязательно следом вырастут в цене авиабилеты. Правительство поставило благородную цель добиться доступности авиаиаперелетов для всех слоев населения, перевезти на внутренних маршрутах 90 млн. пассажиров.

И хоть цены на топливо растут, количество спросов на перелеты снизилось. Это связано еще и с тем, что некоторые аэропорты закрыты. Также существуют меры господдержки отрасли, которые позволяют держать тарифы на полеты на прежнем уровне. Чтобы нивелировать стоимость, правительством введен режим демпфера — дополнительный вычет из конечной цены на авиакеросин.

«Собственно, авиаперелеты внутри России становятся почти такими же доступными, как проезд в метро, – сказал руководитель аналитической службы агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев, пишет «МК».

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Напомним, что уже с 17 июля авиакомпания Red Wings откроет новые рейсы между Казахстаном и Россией.