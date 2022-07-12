Так дорого еще никогда не стоило: цена авиатоплива в России побила рекорд

В последнее время путешествовать стало крайне сложно. Сначала из-за пандемии многие страны закрыли границы, а для пассажиров самолетов были введены правила, в том числе и ношение масок.
И только снова возобновились перелеты, как Евросоюз закрыл небо для России. Некоторые страны теперь не выдают визы россиянам.
Однако экономика крайне нестабильна. На этот раз рекорд установило авиатопливо. На минувшей неделе оно в очередной раз подорожало и его биржевая цена поднялась с 67, 922 тыс руб за тонну до 68, 291 тысяч. Был установлен новый исторический рекорд.ъ
При этом эксперты отмечают, что совсем не обязательно следом вырастут в цене авиабилеты. Правительство поставило благородную цель добиться доступности авиаиаперелетов для всех слоев населения, перевезти на внутренних маршрутах 90 млн. пассажиров.
И хоть цены на топливо растут, количество спросов на перелеты снизилось. Это связано еще и с тем, что некоторые аэропорты закрыты. Также существуют меры господдержки отрасли, которые позволяют держать тарифы на полеты на прежнем уровне. Чтобы нивелировать стоимость, правительством введен режим демпфера — дополнительный вычет из конечной цены на авиакеросин.
«Собственно, авиаперелеты внутри России становятся почти такими же доступными, как проезд в метро, – сказал руководитель аналитической службы агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев, пишет «МК».
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Напомним, что уже с 17 июля авиакомпания Red Wings откроет новые рейсы между Казахстаном и Россией.