Красивые виды, чистая вода: Мальта сняла все ограничения на въезд для россиян

А теперь стало известно, что скоро готова будет принять туристов и еще одна пляжная европейская страна. Мальта с 25 июля снимет все коронавирусные ограничения на въезд для туристов.

Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР). Теперь для въезда путешественникам из третьих стран не нужно предъявлять сертификат о вакцинации, справки о выздоровлении и сдачи анализов на CoViD-19. Для въезда в эту страну понадобится только действующая виза.

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Напомним, что цены на авиатопливо подорожали. Эксперты признаются, что это может сказаться на ценах на перелеты.