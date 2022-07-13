Красивые виды, чистая вода: Мальта сняла все ограничения на въезд для россиян

В последнее время туристам стала гораздо сложнее путешествовать. Еще не все страны принимаю гостей после пандемии.
Также Евросоюз закрыл небо для российских самолетов, что усложнило логистику и перелеты в другие страны. Теперь без пересадок сложно добраться во многие курортные зоны.
Однако недавно Эстония и Финляндия открыли границы для россиян. Сразу появился огромный спрос на визы в соседнее государство.
А теперь стало известно, что скоро готова будет принять туристов и еще одна пляжная европейская страна. Мальта с 25 июля снимет все коронавирусные ограничения на въезд для туристов.
Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР). Теперь для въезда путешественникам из третьих стран не нужно предъявлять сертификат о вакцинации, справки о выздоровлении и сдачи анализов на CoViD-19. Для въезда в эту страну понадобится только действующая виза.
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Напомним, что цены на авиатопливо подорожали. Эксперты признаются, что это может сказаться на ценах на перелеты.