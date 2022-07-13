Красивые виды, чистая вода: Мальта сняла все ограничения на въезд для россиян

Небольшая европейская страна уже с 25 июля снимет все ограничения на въезд для туристов и будет готова принят россиян.
Мальта

Мальта. Фото: Global Look Press

В последнее время туристам стала гораздо сложнее путешествовать. Еще не все страны принимаю гостей после пандемии.

Также Евросоюз закрыл небо для российских самолетов, что усложнило логистику и перелеты в другие страны. Теперь без пересадок сложно добраться во многие курортные зоны.

Однако недавно Эстония и Финляндия открыли границы для россиян. Сразу появился огромный спрос на визы в соседнее государство.

А теперь стало известно, что скоро готова будет принять туристов и еще одна пляжная европейская страна. Мальта с 25 июля снимет все коронавирусные ограничения на въезд для туристов.

Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР). Теперь для въезда путешественникам из третьих стран не нужно предъявлять сертификат о вакцинации, справки о выздоровлении и сдачи анализов на CoViD-19. Для въезда в эту страну понадобится только действующая виза.

А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль»

Напомним, что цены на авиатопливо подорожали. Эксперты признаются, что это может сказаться на ценах на перелеты.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  