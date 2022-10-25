Покупатели найдут не все товары: Zara останется в России, но магазины переименуют

В этом году из России ушли многие зарубежные бренды. Некоторые компании продали свой бизнес, поэтому магазины и рестораны остались, но сменили название. Так, McDonald’s теперь называется «Вкусно — и точка».

Тимати выкупил сеть кофеен Starbucks и называл ее Stars Coffee. Накануне стало известно, что KFC тоже останется, но будет называться Rostic's.