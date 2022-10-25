Покупатели найдут не все товары: Zara останется в России, но магазины переименуют

В этом году из России ушли многие зарубежные бренды. Некоторые компании продали свой бизнес, поэтому магазины и рестораны остались, но сменили название. Так, McDonald’s теперь называется «Вкусно — и точка».
Тимати выкупил сеть кофеен Starbucks и называл ее Stars Coffee. Накануне стало известно, что KFC тоже останется, но будет называться Rostic's.
Многие покупатели переживали из-за магазинов Zara, которые успели полюбиться россиянам. Эта сеть магазинов закрылась весной и до сих пор не работает. Но найти товары бренда можно на Wildberries. Недавно испанский холдинг Inditex принял окончательное решение о возвращении в Россию.
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Магазины Zara останутся в России под названием «Новая мода» (New fashion). Отмечается, что в магазинах будут присутствовать не все коллекции бренда.
Всего планируется открытие четырех магазинов. Российский офис продолжит работу, однако уже под руководством ливанского бизнесмена.
Об этом 25 октября сообщил источник «Известий».
В Сети уже стали высмеивать новое название. Многие посчитали, что оно не подходит это марке одежды. Другие стали писать, что пока лишь Тимати удалось выбрать удачное название для его бизнеса.
А «Новая мода», по мнению пользователей Интернета, может конкурировать только со «Вкусно — и точка».