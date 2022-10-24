Новое название уже рассекретили: владелец KFC продаст рестораны в России местному менеджменту

В этом году многие бренда покинули российский рынок. Примечательно, что некоторые продали свой бизнес. Так McDonald’s теперь называется «Вкусно — и точка». Тимати выкупил сеть кофеен Starbucks. Теперь заведение называется Stars Coffee. До недавнего времени не было известно, что произойдет с заведениями KFC.
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Еще летом были слухи, что владелец KFC и Pizza Hut Yum! Brands решил продать российские рестораны местному оператору и уйти с территории РФ.
А 24 октября стало известно, что владелец KFC продает рестораны в РФ местному менеджменту. Они откроются под брендом Rostic's, об этом источник в компании рассказал РИА Новости.
Напомним, что у «Вкусно — и точка» не будет доставки на дом, об этом заявил владелец компании Александр Говор.