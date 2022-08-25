Теперь еще больше товара: одежда Zara, Bershka, Stradivarius подешевела на Wildberries

Однако уже не первый месяц в Wildberries можно найти вещи многих брендов, которые ушли из России или временно закрыли свои магазины. Так как близится 1 сентября, спрос на одежду возрос. В августе компания Inditex (бренды Zara, Bershka, Stradivarius и другие) увеличила поставки одежды в российской онлайн-рознице на фоне спроса.

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