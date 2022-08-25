Теперь еще больше товара: одежда Zara, Bershka, Stradivarius подешевела на Wildberries

В этом году на отечественном рынке произошло много изменений. Недавно ИКЕА завершила онлайн-распродажу. Магазины с мебелью остаются закрытыми. А вот H&M открыл свои бутики, где теперь закупаются многие россияне. Правда, многие сетуют, что также ждали открытия Zara, но этого не произошло.
Однако уже не первый месяц в Wildberries можно найти вещи многих брендов, которые ушли из России или временно закрыли свои магазины. Так как близится 1 сентября, спрос на одежду возрос. В августе компания Inditex (бренды Zara, Bershka, Stradivarius и другие) увеличила поставки одежды в российской онлайн-рознице на фоне спроса.
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Речь идет о коллекции осень-зима. Количество наименований от Bershka на Wildberries с 1 по 22 августа выросло на 126% по сравнению с июнем, от Zara — на 113%, от Pull & Bear — на 56%, а от Stradivarius — на 473%.
В результате цены на продукцию международных брендов снизились. В августе по сравнению с июнем отдельные модели джинсов Berskha стали дешевле до 14%, парки Massimo Dutti — до 33%, куртки — до 14%. Цены на худи и сапоги Pull&Bear снизились до 43%, на юбки Stradivarius — до 27%, на рубашки — до 31%. Отдельные модели блейзеров Zara можно приобрести по цене до 33% ниже, чем в начале лета, а куртки — до 26%. Абсолютные цифры компания не раскрыла, пишут «Известия».