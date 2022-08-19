Тимати назвал лучший напиток в новом заведении Stars Coffee

18 августа рэпер Тимати открыл на Арбате первую кофейню Stars Coffee — воскрешенный и обновленный Starbucks, торговые точки которого музыкант выкупил, превратив в свой бизнес. Запуском проекта и качеством кофе 39-летний артист остался доволен.
«Единственное открытие на моей памяти в прекрасном настроении, без стресса и с полным пониманием того, что вообще ни на секунду не стыдно ни за кофе, ни за еду, ни за десерты, — написал Тимати в социальной сети. — Хочу отдать должное всей команде и лично своему партнеру Антону Пинскому. Продукт превзошел все мои изначальные ожидания, и сегодня мои эмоции в его отношении разделили многие и многие пришедшие».
Следом за благодарностями рэпер поделился фотографией, как он пробует свой подшефный кофе.
«Голден маккиато» — это вышак», — оценил Тимур.
Тимати вынес вердикт. Фото: соцсети
Ну, теперь понятно, какой напиток нужно первым делом попробовать в Stars Coffee, а то мы уже начали колотиться в муках выбора.
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Артист пообещал, что 19 августа кофейня будет работать с раннего утра и до поздней ночи. Чтобы все московские хипстеры смогли оценить перемены в Starbucks.