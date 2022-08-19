Тимати назвал лучший напиток в новом заведении Stars Coffee

Ну, теперь понятно, какой напиток нужно первым делом попробовать в Stars Coffee, а то мы уже начали колотиться в муках выбора.

Другие новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Артист пообещал, что 19 августа кофейня будет работать с раннего утра и до поздней ночи. Чтобы все московские хипстеры смогли оценить перемены в Starbucks.