Хватай и лети: стоимость отдыха в Египте снизилась в два раза

Курорт

Фото: Global Look Press

Теперь отправится на море можно гораздо дешевле, чем в сентябре. Цены упали на 50%.

Путешествия в этом году стала менее доступными для россиян. Во многом возникли проблемы, так как Евросоюз закрыл небо для отечественных самолетов.  Однако некоторые страны предпочли закрыть свои границы: Эстония, Латвия, Литва, Польша, а также Чехия. 

А недавно эксперты сообщили, что  многие туры подорожают. Это касалось и Турции, где любят отдыхать туристы. Однако на этот раз туроператоры рассказали, что резко подешевел отдых в Египте. Цены упали в два раза.

Стоимость отдыха в Египте резко снизилась в два раза, за недельный тур в страну в октябре-ноябре россиянам придется заплатить 50 тысяч рублей, вместо сентябрьских 100–110 тысяч рублей. Эксперты также отмечают, что речь идет не о сезонном спаде. До декабря на курорте благоприятная погода для отдыха.

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По их мнению, такое резкое падение цен может быть вызвано расширением туроператорами полетной программы, а также общим спадом активности туристов из-за объявления в России частичной мобилизации, об этом «Коммерсантъ».

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