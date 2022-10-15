Хватай и лети: стоимость отдыха в Египте снизилась в два раза

Стоимость отдыха в Египте резко снизилась в два раза, за недельный тур в страну в октябре-ноябре россиянам придется заплатить 50 тысяч рублей, вместо сентябрьских 100–110 тысяч рублей. Эксперты также отмечают, что речь идет не о сезонном спаде. До декабря на курорте благоприятная погода для отдыха.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

По их мнению, такое резкое падение цен может быть вызвано расширением туроператорами полетной программы, а также общим спадом активности туристов из-за объявления в России частичной мобилизации, об этом «Коммерсантъ».