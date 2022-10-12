Даже с шенгеном: Чехия вслед за Финляндией запретила въезд россиянам

В последнее время россиянам стало сложнее путешествовать. В этом году Европа закрыла небо для отечественных самолетов. А не так давно также было решено отменить упрощенную систему выдачи шенгенских виз. Однако некоторые страны предпочли закрыть свои границы. такое решение приняли властей Эстонии, Латвии, Литвы и Польши
В сентябре также запрет на въезд для россиян объявила Финляндия. А вот следом за ней такое решение приняли власти Чехии.
«С 25 октября мы вводим меры в отношении граждан России, получивших кратковременные шенгенские визы с целью туризма, (участия в мероприятиях. — RT) культуры и спорта. Им будет запрещён въезд в Чехию», — цитирует министра ТАСС.
По его словам, прежде всего запрет коснется россиян, прибывающих в международный аэропорт в Праге.
Также стало известно, что многие туристы, подававшие на получение финской визы задолго до решения правительства республики о запрете въезда для россиян, из-за искусственного замедления процесса не успели получить шенген. Именно на решение правительства ссылаются представители дипмиссии, объясняя свое нежелание рассматривать документы.