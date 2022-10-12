Даже с шенгеном: Чехия вслед за Финляндией запретила въезд россиянам

В сентябре также запрет на въезд для россиян объявила Финляндия. А вот следом за ней такое решение приняли власти Чехии.

«С 25 октября мы вводим меры в отношении граждан России, получивших кратковременные шенгенские визы с целью туризма, (участия в мероприятиях. — RT) культуры и спорта. Им будет запрещён въезд в Чехию», — цитирует министра ТАСС.

По его словам, прежде всего запрет коснется россиян, прибывающих в международный аэропорт в Праге.