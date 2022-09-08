Это случится уже 19 сентября: Эстония, Латвия, Литва и Польша закроют въезд россиянам

В последнее время туристам из России стало сложнее попасть в дальние страны, так как Евросоюз закрыл небо для отечественных самолетов. Даже отправиться во Францию или Италию прямым рейсом пока нельзя.
А недавно также было объявлено решение о приостановке действия соглашения об упрощении оформления виз для россиян.
Некоторые страны перестали выдавать визы Россиянам еще летом. А теперь Эстония запретит гражданам России на свою территорию. Этот приказ вступит в силу в ночь на 19 сентября.
Аналогичное решение приняли Литва, Латвия и Польша, заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу на пресс-конференции правительства в Таллине.
А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Это касается тех россиян, которые имеют визы, выданные в Эстонии, а также визы, выданные в других странах ЕС. Литва, Латвия и Польша также введут запрет с этого же момента», — сообщил он.
Министры иностранных дел стран — членов Евросоюза на неформальной встрече в Праге 1 сентября договорились, что Эстония и другие граничащие с Россией страны могут ограничивать въезд россиян на национальном уровне, пишут «РИА Новости».