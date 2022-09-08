Это случится уже 19 сентября: Эстония, Латвия, Литва и Польша закроют въезд россиянам

В последнее время туристам из России стало сложнее попасть в дальние страны, так как Евросоюз закрыл небо для отечественных самолетов. Даже отправиться во Францию или Италию прямым рейсом пока нельзя.

А недавно также было объявлено решение о приостановке действия соглашения об упрощении оформления виз для россиян.