Уже скоро сильно подорожает! Эксперт предупредил о повышении цен на отдых в Турции

Цены на проживание в отелях Турции в ближайшие две недели могут вырасти до двух раз на фоне последних событий на Украине.

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Директор по развитию национальной сети турагентств OnlineTur.ru Игорь Блинов отмечает, что могут повториться события весны, когда мест в гостиницах на курорте практически не было. Он подчеркнул, что пока ажиотажа на турецком направлении нет, цены практически стабильны, однако в ближайшие неделю-две ожидается заметный рост стоимости проживания в отелях — цены могут вырасти в 1,5-2 раза, пишут «РИА Новости».