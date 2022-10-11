Уже скоро сильно подорожает! Эксперт предупредил о повышении цен на отдых в Турции

В последнее время путешествует немногие россияне. Семьи продолжают ездить на отдых в Египет, Турцию и ОАЭ. Также принимают туристов на Мальдивах. Недавно были названы лучшие заграничные отели для празднования Нового года. Также были названы лучшие курорты для зимнего отдыха, включая «Роза Хутор».
Лишь недавно продажи туров стали восстанавливаться. После объявления о частичной мобилизации цены на авиабилеты выросли. Купить тур также было сложно, так как цены выросли, но в начале октября стоимость снизилась. Но оказалось, что теперь ожидается новая волна ажиотажа.
Цены на проживание в отелях Турции в ближайшие две недели могут вырасти до двух раз на фоне последних событий на Украине.
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Директор по развитию национальной сети турагентств OnlineTur.ru Игорь Блинов отмечает, что могут повториться события весны, когда мест в гостиницах на курорте практически не было. Он подчеркнул, что пока ажиотажа на турецком направлении нет, цены практически стабильны, однако в ближайшие неделю-две ожидается заметный рост стоимости проживания в отелях — цены могут вырасти в 1,5-2 раза, пишут «РИА Новости».