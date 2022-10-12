Доллар снова будет по 70? Экономисты рассказали, что произойдет с рублем

В этом году экономика в России особенно нестабильна. В начале октября евро рухнул до минимального уровня почти за 8 лет. Доллар также остается нестабильным. В сентябре он совершил скачок вверх. Пока рубль ведет себя абсолютно непредсказуемо. Он недавно начал демонстрировать снижение.