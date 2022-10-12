Доллар снова будет по 70? Экономисты рассказали, что произойдет с рублем

В этом году экономика в России особенно нестабильна. В начале октября евро рухнул до минимального уровня почти за 8 лет. Доллар также остается нестабильным. В сентябре он совершил скачок вверх. Пока рубль ведет себя абсолютно непредсказуемо. Он недавно начал демонстрировать снижение.
Александр Бахтин, инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» поделился своим мнением о том, что будет дальше с курсом валют. Он отметил, что на рубль оказывается давление, поэтому он продолжает снижаться относительно к доллару.
«По совокупности факторов доллар в ближайшей перспективе может тяготеть в направлении отметки 65. Среднесрочные цели в зоне 65-70 остаются актуальными. Отметка 70 рублей за доллар, по нашим оценкам, может быть достигнута в ноябре-декабре», — пояснил Бахтин.
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А вот Андрей Лобода, экономист, считает, что доллар по 55 и евро ниже 50 рублей — вполне реальные ориентиры до конца года, пишет «МК».