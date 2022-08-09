Фирменного меню больше не будет: как изменится обновленный Starbucks в России

И вот недавно Тимати вместе с ресторатором Антоном Пинским купили кофейни Starbucks в России. Они готовятся открыть их уже в августе, но точные даты пока неизвестны.
Однако у рэпера и бизнесмена есть сложности. Им придется разработать новое меню, так как рецепты знаменитого кофе им не отдали. Более того, сотрудников сократили, оставив только топовых бариста.
Примечательно, что формат кофейни сохранится. Новый ассортимент, который будет представлен россиянам, еще находится в разработке.
Источники Mash также сообщили, что открытие переносится, насколько — пока неизвестно. В залах кофеен продолжается ремонт, а новые рецепты и название пока не утвердили.
Однако уже известно, как будет выглядеть вывеска обновленных точек: вместо сирены Starbucks на нее поместят «лего-мишек» bearbrick. Этот образ уже использовался в другом проекте новых владельцев Starbucks — сети ресторанов паназиатской кухни Redbox.
Как выяснили журналисты, 26 июля Юнусов зарегистрировал «лего-мишку» в Роспатенте как новый товарный знак.
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Напомним, что ранее Тимати объявил конкурс на новый логотип для Starbucks. А Пинский признался, что они хотят сделать цветные стаканчики и писать на них не только имя клиента, но и статус, устроив своеобразное место для знакомств. Бизнесмен также признался, что совсем не пьет кофе и никогда его не пробовал.