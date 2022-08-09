Фирменного меню больше не будет: как изменится обновленный Starbucks в России

Примечательно, что формат кофейни сохранится. Новый ассортимент, который будет представлен россиянам, еще находится в разработке.

Источники Mash также сообщили, что открытие переносится, насколько — пока неизвестно. В залах кофеен продолжается ремонт, а новые рецепты и название пока не утвердили.

Однако уже известно, как будет выглядеть вывеска обновленных точек: вместо сирены Starbucks на нее поместят «лего-мишек» bearbrick. Этот образ уже использовался в другом проекте новых владельцев Starbucks — сети ресторанов паназиатской кухни Redbox.

Как выяснили журналисты, 26 июля Юнусов зарегистрировал «лего-мишку» в Роспатенте как новый товарный знак.

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Напомним, что ранее Тимати объявил конкурс на новый логотип для Starbucks. А Пинский признался, что они хотят сделать цветные стаканчики и писать на них не только имя клиента, но и статус, устроив своеобразное место для знакомств. Бизнесмен также признался, что совсем не пьет кофе и никогда его не пробовал.