Новый российский Starbucks поможет одиноким клиентам познакомиться

В новых заведениях, которые откроются на месте кофеен Starbucks, будет любопытное нововведение. О нем рассказал ресторатор Антон Пинский, который вместе с рэпером Тимати выкупил помещения, ранее принадлежавшие американской сети.
В YouTube-интервью Ксении Собчак бизнесмен поделился, что новое заведение оставит у себя «фишку» с именами клиентов на стаканчиках с кофе. И даже модернизирует ее.
«Мы хотим сделать такую игру… В соцсетях есть статусы: «свободен», «в поиске», «замужем», «не подходи» и так далее. И вот мы стаканчики — помимо того, что будем с именами их использовать — сделаем разноцветными, — поделился Антон. — Грубо говоря, если кто-то хочет познакомиться…»
«То есть это такой «кафе-тиндер», что ли, будет?» — уточнила Ксения.
«Правильно. То есть если раньше офлайн переходил в онлайн, то сейчас мы будем онлайн будем возвращать в оффлайн», — заверил ее собеседник.
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В том же интервью Антон признался, что никогда не пил кофе, и теперь ему будет проблемно развивать бизнес, в главном продукте которого он ничего не смыслит.