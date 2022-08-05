Новый российский Starbucks поможет одиноким клиентам познакомиться

В новых заведениях, которые откроются на месте кофеен Starbucks, будет любопытное нововведение. О нем рассказал ресторатор Антон Пинский, который вместе с рэпером Тимати выкупил помещения, ранее принадлежавшие американской сети.

В YouTube-интервью Ксении Собчак бизнесмен поделился, что новое заведение оставит у себя «фишку» с именами клиентов на стаканчиках с кофе. И даже модернизирует ее.