Это конец: IKEA ликвидирует управлявшую магазинами в России компанию

В России в этом году закрылось много магазинов. Покинули отечественный рынок как люксовые бренды, так и некоторые компании, которые производят чай, шоколад, бытовую технику.

Недавно ушла из России компания Lipton. Обеспокоены и владельцы животных, так как некоторые корма для животных перестала поставлять марка Purina.