Это конец: IKEA ликвидирует управлявшую магазинами в России компанию

В России в этом году закрылось много магазинов. Покинули отечественный рынок как люксовые бренды, так и некоторые компании, которые производят чай, шоколад, бытовую технику.
Недавно ушла из России компания Lipton. Обеспокоены и владельцы животных, так как некоторые корма для животных перестала поставлять марка Purina.
А на днях IKEA завершила онлайн-распродажу, которая длилась несколько недель. Был такой наплыв покупателей, что сайт магазина несколько раз рухнул. Однако шведская компания смогла выручить несколько миллиардеров рублей. Об уходе IKEA из страны стало известно 16 июня.
А теперь спустя месяц компания ООО «Икеа дом», управлявшая сетью магазинов IKEA в России, начала процесс ликвидации юридического лица. Информация об этом следует из данных базы «Спарк». Решение принято учредителем компании — Ingka Holding Europe B.V, который входит в структуру IKEA и управляет работающей в России сетью ТЦ «Мега».
Напомним, что купить компанию может сооснователь российского производителя мебели Mr. Doors Максим Валецкий. А недавно рэпер Тимати и бизнесмен Антон Пинский купили сеть кофеен Starbucks.