Чем кормить питомцев? Purina остановила производство серии кормов для кошек и собак в России

Российский рынок в этом году опустил. Многие зарубежные компании решили покинуть Россию. Это касается как игрушек Lego, так и бытовой техники разных марок.
Решила уйти и американская компания Starbucks. Кофейни этой фирмы уже купил Тимати и Антон Пинский. В скором времени они откроют сеть заведений уже под новым названием.
Швейцарская компания Nestle объявила о приостановке импорта продукции в Россию еще 11 марта. При этом отмечалось, что они продолжат поставлять товары первой необходимости, такие как детское питание, каши, специализированное питание и лечебные корма для домашних животных.
Однако Purina 9 августа остановила продажу и производство в России кормов Friskies для кошек и собак, а также ряда продукции других брендов. Эти меры были приняты в связи с возникшими трудностями в логистике.
«Из-за логистических трудностей с поставками сырья остановлено производство и продажа кормов Friskies для кошек и для собак, Cat Chow, Dog Chow, Gourmet и Darling Dog», — рассказал ТАСС собеседник.
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Добавим, что продукция Purina One, Purina One Dog, Felix, Proplan останется в продаже, поэтому четвероногие питомцы не останутся голодными.
Напомним, что в марте Nestle сообщила о прекращении продажи в России продукции брендов KitKat и Nesquik. Также экспертами прогнозируется подорожание шоколада.