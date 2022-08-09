Чем кормить питомцев? Purina остановила производство серии кормов для кошек и собак в России

Российский рынок в этом году опустил. Многие зарубежные компании решили покинуть Россию. Это касается как игрушек Lego, так и бытовой техники разных марок.

Решила уйти и американская компания Starbucks. Кофейни этой фирмы уже купил Тимати и Антон Пинский. В скором времени они откроют сеть заведений уже под новым названием.