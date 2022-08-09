Чем кормить питомцев? Purina остановила производство серии кормов для кошек и собак в России

Американская компания Purina, входящая в Nestle, остановила продажу и производство в России кормов Friskies для кошек и собак, а также ряда продукции других брендов. Оказалось, что это вынужденная мера.
Кот

Фото: Global Look Press

Российский рынок в этом году опустил. Многие зарубежные компании решили покинуть Россию. Это касается как игрушек  Lego, так и бытовой техники разных марок.

Решила уйти и американская компания Starbucks. Кофейни этой фирмы уже купил Тимати и Антон Пинский. В скором времени они откроют сеть заведений уже под новым названием. 

Швейцарская компания Nestle объявила о приостановке импорта продукции в Россию еще 11 марта. При этом отмечалось, что они продолжат поставлять товары первой необходимости, такие как детское питание, каши, специализированное питание и лечебные корма для домашних животных.

Однако Purina 9 августа остановила продажу и производство в России кормов Friskies для кошек и собак, а также ряда продукции других брендов. Эти меры были приняты в связи с возникшими трудностями в логистике. 

 

«Из-за логистических трудностей с поставками сырья остановлено производство и продажа кормов Friskies для кошек и для собак, Cat Chow, Dog Chow, Gourmet и Darling Dog», — рассказал ТАСС собеседник.

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Добавим, что продукция Purina One, Purina One Dog, Felix, Proplan останется в продаже, поэтому четвероногие питомцы не останутся голодными.

Напомним, что в марте Nestle сообщила о прекращении продажи в России продукции брендов KitKat и Nesquik. Также экспертами прогнозируется подорожание шоколада. 

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