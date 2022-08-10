Любители чаевничать в печали: товар, который есть в каждом доме, подорожает

В последнее время российский рынок опустел. Многие компании спешат покинуть Россию. Starbucks недавно объявил об уходе, но сеть кофеен купили Тимати и Антон Пинский.
А вот игрушки Lego просто покинули отечественный рынок, как и товары, которые выпускала фирма Nestle, поэтому могут пропасть с прилавков шоколадные батончики KitKat и даже некоторые корма для животных.
А на днях выяснилось, что чай Lipton и Brooke Bond больше не будут продавать в России. Этот товар относится к продуктам первой необходимости.У любителей чаевничать уже возникли опасения. Тем более что чай в России почти весь импортный, хотя небольшая часть производится в Краснодарском крае.
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Однако общепризнанный эксперт по чаю Денис Шумаков поспешил всех успокоить.
«Катастрофы не произойдет. Правда, чай, как и многое другое, неизбежно подорожает — но к «Липтону» это не имеет никакого отношения. Дорожает топливо, страховка, меняется логистика», — пояснил он.
По его словам, чай у нас действительно импортный, но зато у РФ хорошие отношения со всеми странами, где чай выращивается: Индия, на чью долю приходится от 30% до 40%, а также Шри-Ланка, Китай, Вьетнам и Кения.
«Другое дело, что, как с некоторой иронией заметил эксперт, «чай плывет через Одессу и Ригу». Так что с логистикой есть проблемы. Но проблемы у мирового чайного рынка начались еще с пандемии коронавируса, а были еще и проблемы помимо него», — пояснил эксперт, пишет «МК».
Он подчеркнул, что катастрофы не будет, но цены на чай вырастут.