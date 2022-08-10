Любители чаевничать в печали: товар, который есть в каждом доме, подорожает

В последнее время российский рынок опустел. Многие компании спешат покинуть Россию. Starbucks недавно объявил об уходе, но сеть кофеен купили Тимати и Антон Пинский.

А вот игрушки Lego просто покинули отечественный рынок, как и товары, которые выпускала фирма Nestle, поэтому могут пропасть с прилавков шоколадные батончики KitKat и даже некоторые корма для животных.