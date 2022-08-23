Что делать? Онлайн-магазины перестали принимать просроченные карты Visa и Mastercard

Наличие проблемы признали в ЦБ, НСПК и крупных банках. Однако в финансовых организациях отметили, что сложности не носят массового характера. Сбои могут возникнуть из-за отсутствия необходимых настроек, позволяющих пропускать оплату через просроченные карты Visa и Masterсard, считают эксперты.

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В «Сбере» пояснили, что подобная ситуация может возникать при оплате через терминал в торговых точках и в онлайн-магазинах, если другой банк-эквайер, обслуживающий эту торговую точку, не отключил на своей стороне проверку срока действия карт. Со своей стороны МТС Банк убрал ее и проблем с оплатой, где он выступает эквайером, не возникает, заверили в организации.

В банках советуют клиентам при покупках в интернете вводить срок действия, указанный на карте, или попробовать произвольно обозначить ее в будущем: например, не 08/2022, а 08/2023. Также там напоминают, что пролонгация распространяется только на те карты, срок которых истек после февраля-марта 2022-го, пишут «Известия».

Напомним, что разные выплаты, пособия и пенсии приходят на карту «Мир», которая с недавних пор также работает и в некоторых других странах.