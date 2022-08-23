Что делать? Онлайн-магазины перестали принимать просроченные карты Visa и Mastercard

В этом году не только многие зарубежные компании покинули российский рынок. Некоторые организации стали блокировать работу приложений на территории России. Apple Pay перестал работать, усложнив жизнь многим гражданам, которые привыкли к удобной функции, когда банковские карты не нужно носить с собой, так как можно расплачиваться прямо со смартфона.
Также большой проблемой стало то, что Visa и Mastercard ушли из страны. Продолжают работать карты, которые были выпущены до санкций.
Банки ранее отметили, что такие банковские карты продолжат работать даже после истечения срока действия, так как перевыпустить их теперь нельзя карты решено было продлить до 2027–2029 годов. Но 23 августа стало известно, что карты Visa и Mastercard с истекшим сроком действия перестали принимать в некоторых онлайн-магазинах.
Наличие проблемы признали в ЦБ, НСПК и крупных банках. Однако в финансовых организациях отметили, что сложности не носят массового характера. Сбои могут возникнуть из-за отсутствия необходимых настроек, позволяющих пропускать оплату через просроченные карты Visa и Masterсard, считают эксперты.
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В «Сбере» пояснили, что подобная ситуация может возникать при оплате через терминал в торговых точках и в онлайн-магазинах, если другой банк-эквайер, обслуживающий эту торговую точку, не отключил на своей стороне проверку срока действия карт. Со своей стороны МТС Банк убрал ее и проблем с оплатой, где он выступает эквайером, не возникает, заверили в организации.
В банках советуют клиентам при покупках в интернете вводить срок действия, указанный на карте, или попробовать произвольно обозначить ее в будущем: например, не 08/2022, а 08/2023. Также там напоминают, что пролонгация распространяется только на те карты, срок которых истек после февраля-марта 2022-го, пишут «Известия».
Напомним, что разные выплаты, пособия и пенсии приходят на карту «Мир», которая с недавних пор также работает и в некоторых других странах.