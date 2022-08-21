По 10 000 рублей поступят на карты некоторым россиянам 22 августа – Пенсионный фонд

Деньги будут предназначены для подготовки детей к школе.
Рубли

Рубли. Фото: Global Look Press

Уже 22 августа многие россияне получат деньги от Пенсионного фонда. Они будут предназначены для подготовки детей к школе.

Речь идет о выплате 10 000 рублей семьям, которые воспитывают детей в возрасте от восьми до 17 лет. Причем, если раньше на такие деньги могли рассчитывать только неполные семьи, то теперь средства выделят всем нуждающимся.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

При этом нужно помнить, что доходы семьи должны быть ниже прожиточного минимума. Кроме того, учитываются имущественные требования: например, в выплате откажут тем, у кого есть две квартиры. Об этом сообщает PRIMPRESS.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  