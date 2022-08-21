По 10 000 рублей поступят на карты некоторым россиянам 22 августа – Пенсионный фонд

Уже 22 августа многие россияне получат деньги от Пенсионного фонда. Они будут предназначены для подготовки детей к школе.

Речь идет о выплате 10 000 рублей семьям, которые воспитывают детей в возрасте от восьми до 17 лет. Причем, если раньше на такие деньги могли рассчитывать только неполные семьи, то теперь средства выделят всем нуждающимся.

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