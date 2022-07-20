Владельцам «айфонов» стоит знать: в России собираются оштрафовать компанию Apple за нарушение законодательства

Федеральная антимонопольная служба России признала западную компанию Apple нарушившей антимонопольное законодательство. Чиновники пришли к выводу, что корпорация злоупотребила своим доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS.

Данное дело было возбуждено еще в октябре 2021 года. Выяснилось, что магазин App Store запрещает разработчикам приложений для «айфонов» информировать клиентов внутри программы о возможности оплаты покупок за пределами App Store, а также использовать альтернативные способы оплаты.

«Компания требует, чтобы разработчики удаляли ссылки на свои интернет-ресурсы и изменяли функционал приложения так, чтобы форма регистрации не вела на внешние сайты. Иначе компания не допускает приложения в App Store», - пояснили в ФАС.

Ведомство выдало Apple предупреждение об устранении нарушения, но компания ничего менять не стала. В итоге 19 июля корпорацию признали виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке приложений.