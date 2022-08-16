«Принимают абсолютно везде»: Стрелец рассказала о работе карты «Мир» в Турции

Также Стрелец рассказала, как работают банковские карты в Дубае. «В связи с притоком русских почти повсеместно работает UnionPay. Очень хорошее покрытие UnionPay в Азии. В Европе карты китайской платежной системы принимают не везде, но снять наличные нет никаких проблем. Кроме Прибалтики — это непопулярное направление у китайцев, а потому даже снять деньги в банкомате с картой UnionPay будет проблематично», — заметила Стрелец.

Напомним, что Надежда Стрелец — журналистка, блогер. С 2020 года — ведущая авторского канала на YouTube под названием «Стрелец-молодец», в котором Надежда берет интервью у известных людей.