Новый IPhone 14 появится в магазинах уже в сентябре

В этом году Россию покинули многие зарубежные компании. В том числе Apple приостановила продажу своих товаров в российских магазинах. Перестали работать и некоторые сервисы, такие как Apple Pay. Однако на полках техника продолжает появляться благодаря параллельному импорту. Даже цены на технику недавно вернулись на февральский уровень.
На днях стало известно, что Apple планирует представить новый IPhone 14. Презентация пройдет 7 сентября, сообщает Bloomberg.
Также отмечается, что старт продаж ожидается 16 числа, хотя сама компания это пока не подтвердила. Есть и информация о том, чем американская компания хочет порадовать любителей „яблочной“ техники.
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О новой линии iPhone известно, что размер экрана базовой модели составит 6,7 дюйма. У моделей серии Pro уберут «челку» — вырез в верхней части экрана, где размещается камера. Передняя камера останется, однако для нее не будет отводиться так много места на передней панели.
Возможности камеры также будут улучшены. В модели Pro также появится новый, более быстрый процессор, пишет ТАСС.