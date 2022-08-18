Новый IPhone 14 появится в магазинах уже в сентябре

На днях стало известно, что Apple планирует представить новый IPhone 14. Презентация пройдет 7 сентября, сообщает Bloomberg.

Также отмечается, что старт продаж ожидается 16 числа, хотя сама компания это пока не подтвердила. Есть и информация о том, чем американская компания хочет порадовать любителей „яблочной“ техники.

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