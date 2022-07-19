Антирекорд: курс доллара упал ниже 55 рублей впервые с 4 июля

В последнее время экономика стала нестабильной. Это особенно заметно для тех, кто следит за курсом валют. Постепенно с февраля этого года рубль стал расти, а доллар и евро — падать.

Не так давно впервые за 20 лет евро сравнялся с долларом, а затем их стоимость стала ниже 60 рублей, что удивило даже некоторых аналитиков.