Антирекорд: курс доллара упал ниже 55 рублей впервые с 4 июля

Рубль усиливает рост. А вот доллар, как и евро, снова упал.
Доллары

Фото: Global Look Press

В последнее время экономика стала нестабильной. Это особенно заметно для тех, кто следит за курсом валют. Постепенно с февраля этого года рубль стал расти, а доллар и евро — падать.

Не так давно впервые за 20 лет евро сравнялся с долларом, а затем их стоимость стала ниже 60 рублей, что удивило даже некоторых аналитиков.

А 19 июля доллар ушел ниже 55 рублей, евро — ниже 56 рублей впервые с 1 июля. Также согласно данным Мосбиржи, доллар расчетами «завтра» падал на 1,41 рубля — до 54,93 рубля, евро — на 1,16 рубля, до 55,99 рубля, следует из данных торговой площадки, что стало антирекордом с 4 июля. 

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Напомним, что ранее аналитики сообщили, что станет с долларом к концу года. Отметим, что уже подорожали цены на авиатопливо, а следом — и цены на билеты. Теперь многие прогнозируют, что стоимость бензина в России повысится.

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