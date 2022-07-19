Это неизбежно: аналитики спрогнозировали рост цен на бензин в России

«Стоимость литра бензина зависит от цены на нефть лишь на 15-20 процентов, большая часть — это налоги и акцизы. Поэтому волатильность цены за баррель на бирже слабо влияет на стоимость бензина или дизеля на внутреннем рынке. Кроме того, в России существует директивный контроль цены на топливо, и цена на некоторых оптовых площадках снизилась на 3-7 процентов либо оставалась неизменной в течении нескольких недель», – пояснил эксперт.

По словам аналитика, цена на нефть на внешнем рынке существенно выше внутренней, компании стараются продать как можно больший объем за границу, поставляя нефть в России по остаточному принципу. Именно поэтому при росте цен на нефть цена внутри страны на бензин растет.

«Таким образом, цена на нефть в России растет в любом случае, а понижение либо заморозка возможны только в случае ручного управления, то есть, директив президента», — отметил Демидов, пишет Lenta.

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Напомним, что ранее Минтруд предложил платить переезжающим в другой регион. И желающим планируют выдать больше 100 тысяч рублей.