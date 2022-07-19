Это неизбежно: аналитики спрогнозировали рост цен на бензин в России

В последнее время экономика преподносит много сюрпризов. Рубль стал расти по отношению к рублю и евро. Однако цены не уменьшаются, а увеличиваются, так как на них влияет много других факторов.
Так недавно заметно выросли цены на авиаперелеты, так как подрожало топливо. Запчасти для машин зарубежных марок также стали дорогими, так как теперь их сложнее привезти в Россию.
Аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов считает, что снижение добычи нефти может привести к подорожанию бензина внутри страны.
И хоть в России снизились оптовые цены на бензин благодаря профициту топлива на внутреннем рынке, он уверен, что рост цен не избежать.
«Стоимость литра бензина зависит от цены на нефть лишь на 15-20 процентов, большая часть — это налоги и акцизы. Поэтому волатильность цены за баррель на бирже слабо влияет на стоимость бензина или дизеля на внутреннем рынке. Кроме того, в России существует директивный контроль цены на топливо, и цена на некоторых оптовых площадках снизилась на 3-7 процентов либо оставалась неизменной в течении нескольких недель», – пояснил эксперт.
По словам аналитика, цена на нефть на внешнем рынке существенно выше внутренней, компании стараются продать как можно больший объем за границу, поставляя нефть в России по остаточному принципу. Именно поэтому при росте цен на нефть цена внутри страны на бензин растет.
«Таким образом, цена на нефть в России растет в любом случае, а понижение либо заморозка возможны только в случае ручного управления, то есть, директив президента», — отметил Демидов, пишет Lenta.
А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Напомним, что ранее Минтруд предложил платить переезжающим в другой регион. И желающим планируют выдать больше 100 тысяч рублей.