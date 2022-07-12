Курсы доллара и евро упали ниже 58 рублей

И вот 12 июля в ходе торгов на Московской бирже курсы евро и доллара США по отношению к российскому рублю сравнялись, чего не было очень давно.

А потом курсы доллара и евро на Московской бирже опустились ниже 58 рублей впервые с 5 июля. Так, доллар опустился до 57,95 рубля, а евро подешевел до 57,97 рубля, по данным Московской биржи.

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Напомним, что ранее экономисты предугадали такой исход событий. Они рассказали, что будет дальше с курсом валют и будет ли доллар стоит 70 рублей.

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