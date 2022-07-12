Курсы доллара и евро упали ниже 58 рублей

Во время торгов на Московской бирже курс американского доллара опустился ниже отметки в 58 рублей за одну единицу валюты США. Это происходит впервые с 5 июля.
Доллары

Доллары. Фото: Global Look Press

Лето — пора отпусков, поэтому не только бизнесмены интересуются курсом рубля по отношению к доллару и евро.

Если в марте доллар стал дешеветь и стоил уже меньше 90 рублей, то летом стал стоить 50,2 рубля — впервые с мая 2015-го, а евро стал ниже 52,8 рубля. Лишь недавно рубль стал сдавать свои позиции, но теперь обвал валют продолжился.

И вот 12 июля в ходе торгов на Московской бирже курсы евро и доллара США по отношению к российскому рублю сравнялись, чего не было очень давно.

А потом курсы доллара и евро на Московской бирже опустились ниже 58 рублей впервые с 5 июля. Так, доллар опустился до 57,95 рубля, а евро подешевел до 57,97 рубля, по данным Московской биржи.

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Напомним, что ранее экономисты предугадали такой исход событий. Они рассказали, что будет дальше с курсом валют и будет ли доллар стоит 70 рублей.

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