Это стоит знать: аналитики спрогнозировали, что станет с курсом доллара к концу года

Экономика в этом году преподносит немало сюрпризов. Примечательно, что еще весной рубль стал расти, а вот доллар и евро начали дешеветь.

И сначала они достигли отметки ниже 70 рублей, а потом впервые за 20 лет сравнялись. А на днях курс евро к доллару опустился до минимума с декабря 2002-го. Купить доллар можно было за 58 рублей.