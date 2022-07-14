Это стоит знать: аналитики спрогнозировали, что станет с курсом доллара к концу года

Аналитики Евразийского банка уверены, что ниже 60 рублей доллар будет стоить недолго.
Доллары

Доллары. Фото: Global Look Press

Экономика в этом году преподносит немало сюрпризов. Примечательно, что еще весной рубль стал расти, а вот доллар и евро начали дешеветь.

И сначала они достигли отметки ниже 70 рублей, а потом впервые за 20 лет сравнялись. А на днях курс евро к доллару опустился до минимума с декабря 2002-го. Купить доллар можно было за 58 рублей.

Примечательно, что многие покупают доллары, когда едут в отпуск. Лето — пора отдыха и путешествий. Однако есть и те, кто хранит сбережения в валюте.

Многие раздосадованы тем, что доллары подешевели. Но аналитики Евразийского банка дали свой прогноз о том, что станет с это валютой к концу года.

«Говорить об устойчивой тенденции ослабления рубля пока преждевременно, поскольку сохраняется фундаментальный фактор давления на рубль в сторону его укрепления в виде высокого торгового профицита.

В базовом сценарии мы ожидаем средний курс рубля к доллару в третьем квартале — 62, в четвертом квартале — 70», — прогнозируют аналитики.

При этом эксперты отмечают, что феноменом последних месяцев является беспрецедентное укрепление российского рубля к основным валютам, пишет 1prime.ru.

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Напомним, что недавно подорожали цены на авиатопливо, а следом и цены на билеты. Теперь отправиться в Турцию может не каждая семья, так как цены выросли в два раза.

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