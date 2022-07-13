В Израиль и Турцию за бешеные деньги: цены на авиабилеты подорожали более чем на треть

Аналитики сообщили, что цены уже в среднем подорожали на 37% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года — с 29 до 39,9 тысячи рублей (расчеты сделаны на одного человека в экономклассе).

Больше всего выросла стоимость авиабилетов в Израиль (в два раза), Турцию (в 1,9 раза) и ОАЭ (в 1,8 раза) — до 54,5, 42,6 и 54,7 тысячи рублей соответственно.

Куда тогда можно слетать не за огромные деньги? Эксперты отмечают, что наименьший прирост в цене показал рейс в Армению, куда перелет подорожал в среднем в 1,3 раза до 27 тысяч рублей, в Египет — в 1,3 раза до 44,4 тысячи, в Азербайджан — в 1,2 раза до 40,5 тысячи, пишут «Известия».

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Напомним, что уже с 17 июля авиакомпания Red Wings откроет новые рейсы между Казахстаном и Россией.