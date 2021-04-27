«Это очень большая сладость»: звезды высказались о возможном воссоединении Лорак с мужем

Певица и ее бывший супруг, появляясь вместе, дают почву для слухов о возобновлении отношений.

Мир шоу-бизнеса и поклонники активно обсуждают личную жизнь певицы Ани Лорак: недавно 42-летняя звезда появилась в гостях у Киркорова в компании своего бывшего мужа, турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу. Ранее певица неоднократно признавалась, что причиной их развода стала неверность мужчины. Но неужели она дала бывшему супругу второй шанс и воссоединилась с ним не только ради воспитания общей дочери?

Передача «Светская хроника» на Пятом канале собрала мнения звезд о том, что Каролина и Мурат могут быть снова вместе.

«Ну как же можно не радоваться, когда и дочь счастлива. Может, и стоило отдохнуть на какой-то период друг от друга, чтобы понять, насколько это ценные отношения на самом деле», — высказался Филипп Киркоров. «Я когда увидела их вместе, я даже порадовалась. Потому что у них общий ребенок. И всегда хорошо, когда полная семья», — добавила певица Ирина Ортман. «Вернуться в прошлые отношения — это очень большая сладость на самом деле, потому что уже все знакомо. Вы знаете запахи друг друга, знаете, что друг другу нравится. И это действительно родные и близкие люди», — поделился мнением Родион Газманов. «Мужчина, если он виноват, он будет просить прощения, он будет стоять, обивать пороги, это все понятно. Но женщина должна простить», — считает Анита Цой.

Но не все звезды благосклонно смотрят на идею воссоединения пары. Некоторые считают, что мужчина, изменивший однажды, непременно снова пойдет «налево». Передача подкрепила эту позицию мнением эксперта.

«Есть такой тип личности в плане сексуального поведения — как охотник. Конечно же, если его один раз поймают — жена его застукает, — он обязательно продолжит охотиться, просто более скрыто. Измены будут продолжаться, просто потому что это дает адреналин и дает пульс жизни таким людям», — говорит тренер по отношениям Теймур Амуд.

Однако пока Лорак еще не подтвердила воссоединение с бывшим мужем, только отметила, что в ее личной жизни все хорошо. Напомним, в браке с Налчаджиоглу она состояла десять лет, у пары родилась дочь София. Супруги расстались в 2019 году после 15 лет отношений и пытались завязать новые романы, но без особого успеха.

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