«Он просил дать ему шанс, пытался сохранить брак»: Ани Лорак рассказала о неверности мужа

Как отметила певица, она сразу понимала, что назад дороги не будет.

Певица Ани Лорак в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему рассталась со своим мужем турком Муратом Налчаджиоглу.

«Мурат в какой-то момент стал задерживаться на работе. Он мало уделял внимания мне и дочке. Я хотела переехать в Москву для развития карьеры, чтобы расти дальше, но он не хотел этого. Он говорил, что в Киеве у него работа в ресторане. Он просто не хотел все бросать. Почему он так делал? Что-то заставляло оставаться его в Киеве. И произошло то, что произошло». Ани Лорак

Как отметила Лорак, муж в итоге изменил ей. «Это был сложный период жизни. Крушение моей мечты, драма. В интернет было брошено видео, где он с другой девушкой. Он не скрывался даже. Мурат же говорил, что это не он на кадрах. Потом вообще сказал, что это я на видео. Вот такой ход. Он пытался сохранить брак. Просил дать ему шанс. Я терпеливая, но если решила, то назад дороги нет. Он еще подал в суд на раздел имущества. Мы в итоге заключили мировое соглашение. Если бы я не пошла на него, то он ничего не получил. Бумажки для меня никогда не играли особую роль. Я знаю, как жить в голоде. Сейчас мы нормально общаемся», — заявила она.

Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу были вместе на протяжении десяти лет. В этом браке родилась дочь София.

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