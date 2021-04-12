В жарких объятиях: Ани Лорак и ее бывший муж-турок слились в горячем танце под хит «Я люблю тебя до слез»

Певица Ани Лорак и ее бывший муж, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, судя по всему, решили дать своему браку второй шанс. Разведенная пара на днях появилась в гостях в особняке Филиппа Киркорова. Ани и Мурат вместе с дочкой позировали для фото, и со стороны выглядели как вполне себе гармоничная семья с ребенком.

Но в разгар вечеринки стало слишком очевидным, что бывшие супруги пылают страстью друг к другу.

Филипп Киркоров в своем домашнем театре устроил настоящее шоу и в какой-то момент исполнил хит Игоря Крутого «Я люблю тебя до слез». Парочки закружили под красивую композицию. Среди тех, кого потянуло слиться в танце, оказались и Ани Лорак с экс-супругом Муратом Налчаджиоглу.

Игорь Крутой в своем Instagram поделился видео, на котором сначала показал роскошный особняк Филиппа Киркорова, а затем и танцы во время вечеринки.

В кадр к маэстро попали и Ани Лорак с бывшим мужем. Парочка не скрывала чувств, Мурат нежно обнимал красавицу Ани, а та таяла в его объятиях.

Не исключено, что скоро пара официально объявит о воссоединение, спустя три года после разрыва. Тогда, напомним, Мурат Налчаджиоглу был уличен в интрижке с девушкой-моделью из Киева. После чего Ани Лорак подала на развод.

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